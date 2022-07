Israel: Neue Tourismusinitiative bringt Reisende & Locals zusammen

Auf „der tiefsten Route der Welt“ haben Besucher Israels künftig die Möglichkeit, die Region rund ums Tote Meer mit Hilfe der Einheimischen näher zu erkunden: Die neue Tourismusinitiative The Lowest Route in the World, ins Leben gerufen von drei Regionalräten, soll Besuchern die Erkundung der Judäischen Wüste rund um das Tote Meer erleichtern.

Plattform mit "Botschafter"-Konzept

Dazu stellt eine neue Plattform touristische Inhalte entlang der Route unter der Rubrik „Botschafter der niedrigsten Route der Welt“ bereit. Geprüfte und zugelassene Tourismusdienstleister, so genannte „Botschafter“ bieten hier buchbare Reiseerlebnisse an und teilen ihr Wissen über das Tote Meer und ihre Liebe zur Region. Vier verschiedene touristische Gebiete oder Erlebnisräume laden hier zu Entdeckungsreisen ein: das nördliche und das südliche Tote Meer, das Herzstück der Region („Heart of the Dead Sea Land“) und die Berge der judäischen Wüste („Desert Heights“).

Die niedrigste Route der Welt umfasst historische, weltweit bekannte Sehenswürdigkeiten wie die archäologische Stätte von Qumran, die biblische Oase Ein Gedi oder das legendäre Felsplateau mit der Festung Masada. Doch auch Zeitgemäßes wie Jeepsafaris, Koch- oder Yoga-Workshops kann man hier erleben. Besucher stellen sich je nach Interesse eine individuelle Route als ihre eigene Road Story zusammen.

Nähere Infos zur neuen Plattform HIER

Neues Planungstools "Dead Sea Land Pass"

Ein weiteres Planungstool mit Mehrwehrt und Spaßfaktor ist der Dead Sea Land Pass, ein Spaß-Pass für die Region ums Tote Meer, den man sich bei Besuchen von den einheimischen Botschaftern abstempeln lassen kann. Im Pass kann man vorab seine Wunschroute inklusive Zeiten und Entfernungen eintragen sowie bereits vorab Treffen mit den Locals planen. Im Anschluss hält man dann ein Souvenir der besonderen Art in den Händen, zu dem viele Menschen mit ihrer Landesliebe und -kenntnis beigetragen haben.

Die Entwicklung „der tiefsten Route der Welt“ soll die Marke des Toten Meeres als touristische Destination im In- und Ausland stärken und den Tourismus fördern. So soll der tiefste Punkt der Erde, der frei zugänglich ist, zu einem Anziehungspunkt für Israel-Reisende werden, die Erlebnisse abseits ausgetretener Pfade suchen. (red)