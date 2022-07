Mauritius lockert Einreisebestimmungen

Die Republik Mauritius lockert die bisher geltenden Covid-Beschränkungen per 1. Juli 2022. So können Besucher ab heute wieder unabhängig von ihrem Impfstatus ohne Test oder Quarantäne/Isolation auf die Insel im Indischen Ozean einreisen. Zudem wird die Maskenpflicht gelockert. Das Tragen von einer Mund-Nase-Bedeckung in öffentlichen Bereichen wie Krankenhäusern, Häfen, Flughäfen und öffentlichen Verkehrsmitteln bleibt jedoch weiterhin obligatorisch.

Touristische Nachfrage steigt wieder

Mauritius hat seine Grenzen am 1. Oktober 2021 wieder geöffnet, und über 500.000 Touristen sind seitdem auf die Insel gereist. Die 2-fache Impfquote liege aktuell bei über 90%, und rund zwei Drittel aller über 18- Jährigen haben auch ihre Booster-Impfungen erhalten.

Als Reaktion auf die jüngste Lockerung der Covid-Maßnahmen sagte Arvind Bundhun, Direktor der Mauritius Tourism Promotion Authority: „Wir freuen uns sehr, dass wir seit dem 1. Oktober einen Meilenstein von über einer halben Million Besucher erreicht haben. Ich bin zuversichtlich, dass wir auf dem Weg der Erholung sind, und mit der Lockerung der Hygienemaßnahmen werden die Buchungen für die zweite Hälfte des Jahres 2022 stimuliert.“ (red)