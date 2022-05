Emirates führt Premium Economy Class ein

In der Vier-Klassen-Version des Emirates A380 befindet sich die Premium Economy-Kabine im vorderen Teil des Hauptdecks. Sie verfügt über 56 Sitze in einer 2-4-2-Konfiguration. In der Emirates Boeing 777 werden demnächst bis zu 24 Premium Economy Sitze in einem eigenen Kabinenbereich zwischen Business und Economy installiert.

Die neue Kabinenklasse "Premium Economy" wird ab 1. August auf den stark frequentierten A380-Strecken nach London Heathrow, Paris Charles de Gaulle, Sydney und Christchurch zur Verfügung stehen. Gebucht werden kann die neue Klasse bereits ab dem 1. Juni.

Details zur Premium Economy Class

"Seit wir unsere Premium Economy-Sitze im Januar 2021 erstmalig vorgestellt haben, waren die positive Resonanz und die Nachfrage enorm. Wir verfügen derzeit über sechs A380, die mit dieser Kabinenklasse ausgestattet sind. In Zukunft soll dieser Service auch auf anderen Märkten in unserem Netzwerk angeboten werden. Im November dieses Jahres werden wir mit unserem Nachrüstungsprogramm beginnen und 67 A380 sowie 53 Boeing 777 mit Premium Economy ausstatten. Final werden es 126 Flugzeuge sein“, so Sir Tim Clark, Präsident von Emirates Airline.

Die neue Premium Economy Class bietet Reisenden Vorteile wie: