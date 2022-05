Internationale Fachkonferenz am Flughafen Wien

"Smart Airports, Cities and Regions" Ende Mai stehen die Themen: Innovation, Klimaschutz und die Erfahrungen aus der Pandemie.

Wie sich die Luftfahrt in den nächsten Jahren verändern wird, wie Airlines und Airports hier innovativer sein können und wie sich Flughäfen vom Verkehrsknotenpunkt zur Airport City und Region entwickeln, sind nur einige der Themen, die bei der internationalen Fachkonferenz „Smart Airports, Cities and Regions“ von 23. bis 25. Mai 2022 im AirportCity Space am Flughafen Wien diskutiert werden.

Programm der Fachkonferenz

Eröffnet wird die Veranstaltung - die erstmals in Europa stattfindet - von Arturs Saveljevs, Vorstandsmitglied und CCO des Riga International Airport, Chris LeTourneur, Geschäftsführer von MXD Development Strategists sowie den Flughafen Wien-Vorständen Mag. Julian Jäger und Dr. Günther Ofner.

Weitere Vorträge und Präsentationen folgen von Expertinnen und Experten der Flughäfen Budapest, Genf, Kopenhagen, Rom, Salzburg, Zürich sowie von der Schiphol Area Development Company, Drees & Sommer, Aeroparker, World Trade Center Association, Adesso Mobile Solutions und vielen weiteren Unternehmen.

Im Rahmen einer umfassenden Airport-Tour besichtigen die Gäste die größte Photovoltaikanlage Österreichs, die derzeit am Flughafen Wien entsteht, sowie zahlreiche weitere Highlights der AirportCity am Flughafen Wien.

Die Veranstaltung findet von 23. - 25. Mai 2022 ganztags in der Airport City, im Office Park 4, statt.

Nähere Informationen & Anmeldung unter: smart-airports.com/vienna/ (red)