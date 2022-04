Erstes Themenhotel "Amelia" eröffnet in Albena

Sie war mutig, zielstrebig, kämpferisch: Amelia Earhart überquerte 1932 als erste Frau im Alleinflug den Atlantik und war für viele Frauen ein Idol. Nun wird der "Königin der Lüfte" mit Eröffnung des Luxushotels "Amelia" im Urlaubsresort Albena ein Denkmal am bulgarischen Schwarzen Meer gesetzt. Denn das erste Themenhotel des Feriendorfes trägt nicht nur ihren Namen, sondern erinnert auch durch viele Ausstattungsdetails an die Pilotin und wird bereits im Juni 2022 eröffnet.

„Unser Themenhotel ist wirklich ein besonderes Juwel unter unseren Häusern. Wir haben das einstige 3-Sterne-Haus seit 2019 aufwendig renoviert, umgebaut und erweitert und in ein Luxushotel verwandelt“, so Dimitar Stanev, Deputy Director Business Development.

Das komplette Design sei dabei von der mutigen Amelia inspiriert. So ist auch der Panorama-Pool des Fünf-Sterne-Hotels dem Himmel nahe, denn er befindet sich auf der Dachterrasse, mit einer Bar sowie einer atemberaubenden Aussicht auf die Umgebung. Eine weitere Besonderheit des neuen Hotels am Schwarzen Meer: ein moderner Flugsimulator.

141 Zimmer, drei Restaurant, drei Bars

Das Fünf-Sterne-Haus wird bereits im Juni diesen Jahres eröffnet und bietet Gästen der insgesamt 141 stilvollen Zimmer und Suiten, die alle über einen Balkon verfügen, künftig das neue All Inclusive Plus-Service von "Amelia".

Die drei Gastronomie-Einrichtungen des Hauses erinnern ebenfalls an die Pilotin: So heißt das Hauptrestaurant „Lady Lindy“, wie Amelias Spitznamen war, die Lobby-Bar trägt den Namen „Canary“, nach dem Flugzeug der Spitzenpilotin, und der Name der Rooftop-Bar „Ninety-Nines“ wurde von der ersten Internationalen Pilotinnen-Organisation inspiriert.

Außerdem stehen den Gästen des "Amelia" die beiden À-la-carte- Restaurants „Celebritta“ und „Montgolfier“ sowie die Burger-Bar vom benachbarten Maritim Hotel „Paradise Blue“ sowie der Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad, Eisbrunnen, Pool und Fitnesscenter zur Verfügung.

Neues All Inclusive Plus

Mit dem All Inclusive-Plus genießen die „Amelia“-Gäste erstmals in dieser Saison einen neuen Service bei Albena. Dieser beinhaltet die komplette Verpflegung inklusive aller Getränke, Animation für Kinder sowie die Teilnahme am Albena-Unterhaltungsprogramm. Dazu zählen neben dem Besuch von Shows auch ein Sports Around-Paket für aktive Urlauber: In dem Package sind eine Vielzahl der rund 50 Sportarten, die bei Albena angeboten werden, kostenlos enthalten, ebenso wie Tennis im Resort und die Nutzung des Flugsimulators in der Lobby. Krönen können die Gäste ihren Aufenthalt mit der Buchung einer Executive Suite oder eines Executive Zimmers, die einen exklusiven Zugang zur Dachterrasse mit Pool und Bar gewährt. (red)