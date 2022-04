Air France: Ein Sommerflugplan wie damals

Im Langstreckennetz werden die Aktivitäten von Air France von der lebhaften Nachfrage nach Flügen nach Nordamerika, Afrika, in die Karibik und in den Indischen Ozean angetrieben, Regionen, die sich während der Krise als widerstandsfähig erwiesen haben.

Mehr Flüge nach Nordamerika

Auf diese Weise baut Air France die Kapazität von und nach den Vereinigten Staaten, dem führenden Langstreckenziel der Airline, weiter aus. In diesem Sommer werden fast 200 wöchentliche Flüge zu 14 Zielen durchgeführt, d. h. 20% mehr als im Sommer 2019. Seit Beginn der Krise ausgesetzt, wurde der 2 Dienst von Paris-Orly nach New York-JFK am 27. März zusätzlich zum Service von Paris-Charles de Gaulle wiedereröffnet. Insgesamt wird Air France in diesem Sommer bis zu sieben tägliche Flüge zwischen den beiden Städten durchführen. Air France und Delta werden außerdem einen exklusiven „Shuttle“-Service zwischen Paris-Charles de Gaulle und New York-JFK mit acht täglichen Flügen (6 Air France-Flüge und 2 Delta-Flüge) einführen.

Air France hat auch die Flüge zwischen Paris-Charles de Gaulle und Dallas (Texas) mit bis zu fünf wöchentlichen Flügen wieder aufgenommen. Schließlich wird die Fluggesellschaft am 4. Mai zum zweiten Mal in Folge eine saisonale Route zwischen Paris-Charles de Gaulle und Denver (Colorado) mit drei wöchentlichen Flügen starten.

Die Airline verstärkt auch ihre Flüge nach Kanada, mit einer Kapazitätssteigerung von 25 % in diesem Sommer im Vergleich zum Vorkrisenniveau. Auf diese Weise wird sie die führende europäische Fluggesellschaft in Bezug auf die Kapazität zwischen Europa und Kanada und startet am 17. Mai 2022 eine Nonstop-Strecke zwischen Paris-Charles de Gaulle und Quebec City.

Netz in Asien wird aufrechterhalten

In Afrika wird Air France durch das Hinzufügen von Frequenzen zu zahlreichen Zielen zu seinem Aktivitätsniveau vor der Krise zurückkehren. Es gibt zwei tägliche Flüge von Paris-Charles de Gaulle nach Abidjan (Côte d'Ivoire) und die saisonalen Verbindungen nach Sansibar (Tansania) und Banjul (Gambia) werden über die Sommersaison verlängert. Schließlich hält Air France fast ihr gesamtes Netzwerk in Asien mit einer reduzierten Anzahl von Flügen aufrecht. Zusätzliche Frequenzen werden dem Flugplan nach Indien (Delhi, Bombay, Bangalore und Chennai) hinzugefügt, um die Wiedereröffnung des Landes für internationale Flüge mit Wirkung vom 27. März 2022 zu begleiten.

Ereitertes Kurz- und Mittelstreckenangebot

Im Kurz- und Mittelstreckennetz setzt Air France ihre Strategie fort, Kapazitäten auf Strecken zu Urlaubszielen umzuschichten. Im Juli und August wird sie eine Kapazität ähnlich dem Vorkrisenniveau anbieten, mit dem Start in diesem Sommer von 23 saisonalen Strecken von Paris-Charles de Gaulle, darunter drei neue Ziele: Zakynthos (Griechenland), mit zwei wöchentlichen Flügen ab dem 9. Juli , Tirana (Albanien), mit zwei wöchentlichen Flügen ab 9. Juli und Teneriffa (Spanien), als Fortsetzung der Wintersaison. Ab Paris-Orly werden während der gesamten Sommersaison neue Strecken nach Algier, und Tunis angeboten, zusätzlich zu den Verbindungen von Paris-Charles de Gaulle. Hinzu kommen zusätzliche Frequenzen nach Ibiza, Palma de Mallorca (Spanien) und Bari (Italien), die bereits 2021 angeflogen wurden.

Flugplan für Juli und August 2022 mit Abflug von Paris-Charles de Gaulle und Paris-Orly

Metropolregion Frankreich : Ajaccio, Aurillac, Bastia, Biarritz, Bordeaux, Brest, Calvi, Castres, ClermontFerrand, Figari, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nizza, Rennes, Toulouse

Europa : Alicante, Amsterdam, Athen, Basel/Mulhouse, Barcelona, Bari, Belgrad, Bergen, Berlin, Bilbao, Billund, Birmingham, Bologna, Bukarest, Budapest, Cagliari, Catania, Kopenhagen, Korfu, Cork, Dublin, Dubrovnik, Düsseldorf, Edinburgh, Faro, Florenz, Frankfurt, Genf, Göteborg, Gran Canaria, Hamburg, Hannover, Helsinki, Heraklion, Ibiza, Istanbul, Krakau, Lissabon, Ljubljana, London, Madrid, Malaga, Malta, Manchester, Mailand, München, Mykonos, Neapel , Newcastle, Nürnberg, Olbia, Oslo, Palermo, Palma de Mallorca, Pisa, Porto, Prag, Rhodos, Rom, Santorini, Sevilla, Sofia, Split, Stockholm, Stuttgart, Tiflis, Teneriffa (neu), Thessaloniki, Tirana (neu) , Turin, Valencia, Venedig, Wien, Warschau, Eriwan, Zagreb, Zakynthos (neu), Zürich

Französische Überseegebiete, Karibik und Indischer Ozean : Antananarivo, Cayenne, Fort-de-France, Havanna, Port-Louis (Mauritius), Papeete, Pointe-à-Pitre, Punta Cana, Saint-Denis de la Réunion, Santo Domingo, Saint- Martin



Mittlerer Osten : Beirut, Kairo, Dubai, Tel Aviv

Afrika : Abidjan, Abuja, Accra, Agadir, Alger, Bamako, Banjul, Bangui, Brazzaville Casablanca, Conakry, Cotonou, Dakar, Djerba, Dschibuti, Douala, Freetown, Johannesburg, Kinshasa, Lagos, Libreville, Lomé, Luanda, Marrakesch, Malabo , Monastir, Nairobi, N’Djamena, Niamey, Nouakchott, Oran, Ouagadougou, Pointe Noire, Rabat, Tanger, Tunis, Yaoundé, Sansibar

Nordamerika : Atlanta, Boston, Cancun, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Houston, Los Angeles, Mexico City, Miami, Minneapolis, Montreal, New York JFK, Quebec City (neu), San Francisco, Seattle, Toronto, Vancouver, Washington, D.C

Südamerika : Bogota, Buenos Aires, Fortaleza, Lima, Panama City, Rio de Janeiro, Santiago, Sao Paulo, San Jose

Asien : Bangalore, Bangkok, Peking, Chennai, Delhi, Ho-Chi-Minh-Stadt, Mumbai, Osaka, Seoul, Singapur, Shanghai, Tokio

Pazifik: Papeete

Internationaler Flugplan bei Abflug aus französischen Regionen (Juli/August 2022)