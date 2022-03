FH Wien: Kulinarische Wien-Reise im neugestalteten Terminal 2

Trzesniewski kehrt nach etwa zehn Jahren Pause wieder an den Flughafen Wien zurück: In der Abflughalle des Terminal 2 gelegen bietet die Wiener Traditionsmarke Trzesniewski ihr gewohnt frisches Brötchensortiment im öffentlich zugänglichen Bereich. Brötchen und Desserts können vor Ort genossen und auf die Reise mitgenommen werden. Betrieben wird die Filiale vom Airport-Gastronomiespezialisten SSP The Food and Travel Experts in enger Zusammenarbeit mit dem Traditionsbetrieb Trzesniewski.

Heinemann Duty-Free: Heimische Produkte und Wien-Design

Heinemann Duty Free hat die Zeit des Umbaus im neugestalteten Terminal 2 für ein Redesign genutzt: Mit goldenen Designelementen, einer Decke im Stil des Stephansdom-Dachs und dazu passenden Materialien und Leuchten verspüren Reisende beim Shoppen Wiener Flair. Das Sortiment bietet eine Auswahl an beliebten Klassikern wie Sachertorte und Mozartkugeln aber auch steirisches Kürbiskernöl und viele weitere regionale Produkte. Der Duty-Free-Shop von Heinemann im Terminal 2 wurde mit dem Umbau vergrößert und schafft damit mehr Platz für lokale Schmankerl. Insgesamt ist Heinemann im Terminal 2 mit vier Duty-Free- und Travel-Value-Shops vertreten.

Noch mehr heimische Kulinarik

Der Shopping- und Restaurantbereich im Terminal 2 bietet in Kürze ein weiteres Highlight: Bis zum Sommer eröffnet auf über 50m² in rosarotem Ambiente Österreichs erstes kombiniertes Veganista/The LaLa Take-Away Restaurant. Angeboten werden nicht nur vegane, sondern auch koschere und halal Speisen der jungen innovativen Gastronomiemarke.

Hollywood-Feeling setzt im Frühjahr ein: Demnächst eröffnet der weltbekannte Starkoch Wolfgang Puck in der Ankunftshalle des Terminal 3 sein österreichweit erstes Restaurant mit Bar und Take-Away Bereich auf über 700m². Gäste genießen hier künftig hochwertige Speisen und Getränke mit Schwerpunkt auf moderner mediterraner und österreichischer Küche. Seit Jahrzehnten bekocht der Österreicher Wolfgang Puck die Stars der Oscarnacht in Hollywood und bald auch alle Gäste am Flughafen Wien.

Wiedereröffnung bekannter Shops und Restaurants

Im neugestalteten Shopping- und Gastronomiebereich im Terminal 2 finden Passagiere auch gewohnte Marken wie Swarovski, den Elektroshop CAPI, Schreibgeräte-Hersteller Lamy, den Convenience Shop und frisch gepresste Säfte und Snacks von Juice Factory. (red)