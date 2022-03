ÖVT sagt Frühlingsveranstaltung zugunsten Ukraine-Spende ab

Die Pandemie geht (hoffentlich) dem Ende zu und die Reisebranche freut sich über gesteigerte Buchungsanfragen. Für den April war seitens ÖVT ein kollegiales „get-together“ zum Austausch mit den Mitgliedern geplant.

„Allerdings befinden wir uns derzeit in einer der größten Krisen, welche für die gesamte Menschheit bisher unvorstellbar war. Ein sinnloser Krieg wurde gegen ein europäisches Land gestartet, hilflose Frauen müssen mit ihren Kindern flüchten, ganze Familien werden getrennt und unschuldige, wehrfähige Männer werden in diesen Krieg mit einbezogen. Dies betrifft uns sowohl moralisch, als auch wirtschaftlich - als touristische Organisation sind wir verpflichtet zu helfen“, so die ÖVT-VorstandskollegInnen.

Aus diesem Grund hat der Vorstand des ÖVT entschieden, statt einer April-Veranstaltung den gequälten Nachbarn in der Ukraine zur Hilfe zu kommen und daher an das Rote Kreuz als öffentliche wohltätige Organisation mit der erforderlichen Logistik dahinter 2.000 EUR zu spenden.

Der ÖVT wünscht sich und uns allen ein baldiges Ende der derzeitigen Krisensituation – dies natürlich auch aus touristischer Sicht, aber vor allem für die Bevölkerung der Ukraine und deren Flüchtlingen.

Die nächste Ordentliche Generalversammlung findet somit im September 2022 statt. Den Austausch mit den Mitgliedern zu aktuellen, praxisbezogenen Themen wird der ÖVT dennoch durch eine Videokonferenz im April durchführen. (red)