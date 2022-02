Nachhaltig Reisen: Reiseportal faircations geht an den Start

Am 22. Februar 2022 launcht das Startup faircations seine Website und startet mit den ersten buchbaren Angeboten auf www.faircations.de.

Die Idee hinter dem neuen Anbieter: Nachhaltiges Reisen soll für jeden zugänglich werden und damit „raus aus der Öko-Ecke“. So einfach wie im Supermarkt der Griff ins Bio-Regal soll auch die Buchung von nachhaltigen Urlaubsreisen werden.

Zeitgleich mit der Website startet auch die Crowdinvesting-Kampagne des Startups auf www.fundernation.eu. Bereits ab einem Beitrag von 100 EUR können Investoren sich beteiligen, die ersten 30 Tage lang gibt es zudem ein Early Bird Special.

Nachhaltigkeit muss nicht "öko" sein

Mit faircations wollen Gründerin Sonja Karl und Gründer Stefan Seibel nachhaltiges Reisen vor allem der breiten Masse schmackhaft machen. "Nachhaltigkeit muss nicht 'öko' sein und eine verantwortungsbewusste Reise muss nicht zwingend auf dem Campingplatz oder im eigenen Land stattfinden. Wir wollen zeigen, dass auch ein ganz normaler Strandurlaub, wie ihn viele Urlauber gerne machen, nachhaltig gestaltet werden kann. Das muss nicht kompliziert oder teuer sein, wenn man weiß worauf man achten muss – und hier kommen wir ins Spiel“, erklärt Sonja Karl. Die Branche ist den Gründern dabei nicht unbekannt. Karl und Seibel haben jahrelang für den Reiseveranstalter Thomas Cook gearbeitet. Durch ihren touristischen Hintergrund kennen sich beide in der Branche aus und erkannten so die "nachhaltige" Lücke im Markt.

Plattform für nachhaltige Pauschal- und Individualreisen

Zum Portfolio von faircations gehören sowohl Pauschal- als auch Individualreisen und Hotel-Only-Angebote: vom Badeurlaub über Städtereisen, Fernreisen, Rundreisen, Wellness-Urlaub, Sportreisen bis hin zu Familienurlauben. Derzeit werden rund 200 Hotels in 14 Ländern in Europa, im Indischer Ozean und in der Karibik angeboten. In Kürze soll das Angebot außerdem um eigens konzipierten Rundreisen und Touren weltweit ausgebaut werden.

Dabei bietet faircations Kunden alle Reisebausteine auf einem Blick, wodurch eine selbständige, oft mühsame Suche und Recherche nach ökologisch verantwortungsbewussten Hotels sowie nach nachhaltigeren Anreisemöglichkeit wegfällt. Alle Angebote sind dabei von faircations nach umweltbewussten und fairen Qualitätsstandards entlang der Wertschöpfungskette ausgewählt. Die Unterkünfte sind mit einem unabhängigen Nachhaltigkeitssiegel zertifiziert, viele davon sind auch vom Global Sustainable Tourism Council anerkannt.

Auch für die Anreise bietet faircations ökologischere Möglichkeiten: Für die CO2-Kompensation bei Flügen arbeitet das Unternehmen beispielsweise mit atmosfair zusammen. Zusätzlich spendet faircations bei jeder Buchung 1% des Reisepreises an soziale, Natur- oder Umweltschutzprojekte. Das jeweilige Projekt kann dabei vom Kunden selbst ausgewählt werden.

Nähere Infos unter: www.faircations.de (red)