25 hours feiert 1.000 und 1 Nacht

Der Markteintritt der Marke gilt als besonderer Schritt für die Hotelgruppe, aber auch für Dubai. An die arabischen Geschichtenerzähler angelehnt, zelebriert 25hours die alten Traditionen der Beduinen: Gesamt 434 Zimmer und Suiten stehen in den Designs Bedouin, Glamping und Farmstay zur Auswahl. Das Artist Village für Gruppen besteht aus verschiedenen Zimmern und Suiten beeindruckt mit Doppelbadewanne, einem dreifach Kingsize-Bett, Esstisch für 10 Personen, zwei Bars, DJ-Corner, Tanzfläche, Kamin und atemberaubendem Blick auf das Museum of the Future.

Orientalisch und trotzdem europäisch

Schrittweise wird das Haus um fünf Restaurants und Bars ergänzt, so soll bspw. das Hauptrestaurant Tandoor Tina die nordindische und britische Küche repräsentieren. Das Wirtshaus ERNST mit Biergarten ist vom deutschen 25hours Team für den internationalen Markt entwickelt worden und wird in Dubai mit authentischer bayrischer Küche debütieren. Dazu kommt die Nomad Day Bar in Zusammenarbeit mit den lokalen Röstern von Nightjar Coffee. Alle Restaurants und Bars haben selbstverständlich Außenbereiche und Terrassen für die kühleren Jahreszeiten. Zu den Highlights zählen die 5.000 Bücher in der märchenhaften Fountain of Tales Bibliothek, das Moonlight Cinema unter freiem Himmel in Kooperation mit Cinema Akil und der weltweit erste 25hours Pool mit der Monkey Pool Bar im 6. Stock auf dem Dach des Gebäudes mit Blick auf die Skyline Dubais. Aber auch die erste gemischte Outdoor-Sauna der Vereinigten Arabischen Emirate dürfte für Furore sorgen. (red)

Die Zimmerpreise starten ab 150 EUR pro Nacht, weitere Informationen unter www.25hours-hotels.com (red)