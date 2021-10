Radisson Hotel Group wächst weiter

Die Expansion in Marokko mit sieben neu unterzeichneten Hotels, von denen fünf bereits im Sommer eröffnet wurden – das marokkanische Portfolio der Gruppe umfasst nun 10 Hotels und soll bis 2025 weiter auf 15 Hotels in Betrieb und Entwicklung wachsen

Die Verdopplung des Portfolios in Mekka, Saudi-Arabien durch knapp 1000 neue Zimmer und Serviced Apartmens in drei Hotels in Thakher City, die 2022 eröffnen werden

Die Einführung von Radisson Collection auf dem spanischen Markt mit der Eröffnung in Sevilla, sowie die Expansion der Marke in Russland mit einem neu unterzeichneten Hotel in Sotschi und in Italien, wo in Mailand das dritte Radisson Collection Hotel des Landes eröffnet wurde