America Unlimited: Neue Reisekataloge 2022

Neue Reisemöglichkeiten bei America Unlimited sind u.a. die neue Mietwagenreise, die über einen Stopover in Vancouver, Seattle oder San Francisco in das sonnige Hawaii führt. Fans der Westküste können sich auf eine Reise von Kalifornien bis nach Las Vegas freuen.

Gruppenreisen bis Wohnmobilangebote

Wer auch on tour seine eigenen vier Wände immer mit dabei haben möchte, findet in der Rubrik „Wohnmobile“ dank des neuen Anbieters Escape Campervans spannende neue Angebote – ideal für alle, die kein großes Wohnmobil fahren möchten, jedoch nicht auf die einmalige Flexibilität des fahrenden Zuhauses verzichten wollen. „Quer durch die USA“ ist das beliebteste Reiseangebot für diejenigen, die ihren Freunden nicht nur von außergewöhnlichen Erlebnissen erzählen, sondern sie gleich mit dabei haben wollen: die Gruppenreisen von America Unlimited führen einen auf einer unvergesslichen Route von New York bis nach San Francisco – über die Rocky Mountain Staaten bis zum Yellowstone Nationalpark, dem Bryce und Grand Canyon bis nach Kalifornien.

Um den ökologischen Folgen des Reisen entgegenzuwirken und sich aktiv für den Erhalt der Wälder sowie den Stop des Klimawandels einzusetzen, macht America Unlimited nun auch in den Katalogen auf das innovative Nachhaltigkeitsprojekt „Ein Flug – ein Baum“ aufmerksam: bei der Buchung einer Reise können Kunden einen Baum kaufen, der in den Wäldern bei Wernigerode eingepflanzt wird. Neben der Vorstellung von America Unlimited’s Tocherunternehmen Feinreisen wurden alle Kataloge mit der Rubrik „Über Uns“ erweitert. (red)