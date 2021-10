IHG: Expansion in Frankreich

Die Expansion ist ein wichtiger strategischer Wachstumstreiber für IHG, und die Neuzugänge in Cannes, Cagnes-sur-Mer, Arcachon-La Teste und Marseille festigen die Präsenz des Unternehmens in Kontinentaleuropa in mehreren Markenkollektionen, darunter Essentials, Premium, Suites und Luxury & Lifestyle.

Indigo Cagnes-sur-Mer

Das Hotel Indigo Cagnes-sur-Mer ist das erste dieser Hotels, das seine Gäste willkommen heißen wird. Das neue Haus steht für die stilvolle und zugleich zugängliche Ästhetik von Hotel Indigo und ist von der Umgebung inspiriert. Mit seinen 87 prächtig gestalteten Zimmern, darunter sieben elegante Suiten, verleiht dieses individuelle Hotel dem Küstenort Cagnes-sur-Mer einen einladenden, lebendigen Charakter. Die Gäste können die sanften Strände des Mittelmeers, das historische Stadtzentrum und die vielen Köstlichkeiten der eleganten Küche der Riviera erkunden, während sie den designorientierten Komfort des Hotel Indigo Cagnes-sur-Mer genießen.

Holiday Inn Express

Das Holiday Inn Express Ajaccio, dessen Eröffnung für das Frühjahr 2022 geplant ist, bringt die Marke auf die französische Insel Korsika. Das neue Hotel verfügt über 71 Zimmer und ist auf den modernen Geschäftsreisenden ausgerichtet, wird aber auch Freizeitgäste ansprechen. Das Holiday Inn Express Ajaccio bietet moderne Arbeitsräume, kostenloses WLAN und Frühstück als Standard und erfüllt damit die Bedürfnisse von Geschäftsreisenden, die gleichzeitig die glitzernde Küste Korsikas genießen wollen. Das Hotel liegt in unmittelbarer Nähe der Strandpromenade und der glamouröse Hafen der Insel ist nur 2,6 km vom Hotel entfernt und bietet Verbindungen nach Südfrankreich und Sardinien.

Staybridge Suites

Wer einen längeren Aufenthalt plant, kann sich ab Mitte 2022 in den Staybridge Suites Cannes Centre wie zu Hause fühlen. Mit Annehmlichkeiten wie einer voll ausgestatteten Küche in jeder Suite, einem eigenen Außenbereich und einem kostenlosen warmen Frühstück, das täglich angeboten wird, verbinden die Staybridge Suites die Annehmlichkeiten eines Hotels mit dem Ambiente einer Privatwohnung. Zu den zahlreichen Einrichtungen des Hotels gehören ein Fitnesscenter, ein Swimmingpool und ein Tagungsraum. Die Eröffnung ist das Debüt der Marke in Frankreich und befindet sich nur fünf Gehminuten vom berühmten Palais des Festivals und der Croisette entfernt.

Crowne Plaza

IHG Hotels & Resorts wird außerdem die Präsenz von Crowne Plaza in Südfrankreich mit der Eröffnung des Crowne Plaza Marseille Le Dôme ausbauen. Das Hotel, dessen Eröffnung für 2022 geplant ist, wird ein Premiumangebot in einer der malerischsten Hafenstädte Europas bieten. Marseille steht für Eleganz und zeitlose Attraktivität und ist der ideale Ort für die neueste Eröffnung von Crowne Plaza an Frankreichs glitzernder Küste. Mit einem Restaurant vor Ort, 147 Zimmern und Freizeiteinrichtungen wird das neue Hotel mit Sicherheit zu einer der begehrtesten Adressen auf dem Kontinent werden. Das Hotel wird sich zu den beiden Marken Crowne Plaza Nice-Grand Arenas und Holiday Inn Express Nice - Grand Arenas gesellen, die im Juni 2021 eröffnet werden. (red)