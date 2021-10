Wizz Air: Neue Ziele und Einstellungsoffensive

Die Billigairline kündigte den Start von zwei neuen Verbindungen nach Amman und Akaba an: ab 18. Dezember 2021 wird Amman und ab 19. Dezember 2021 Akaba jeweils zwei Mal wöchentlich von Wien aus angeflogen. Marrakesch wird ab 16. Dezember 2021 jeweils donnerstags und sonntags ab Wien bedient.

4.600 Neueinstellungen bis 2030

Erst kürzlich kündigte Wizz Air die zusätzliche Aufnahme von Piloten in ihrem gesamten Streckennetz an. Bis 2030 will die Fluglinie insgesamt 4.600 neue Mitarbeiter einstellen. Wizz Air richtet sich im Zuge ihrer Einstellungsoffensive besonders an AUA-Piloten mit der Typisierung für die A320-Familie und ruft diese auf sich zu bewerben. Die Flotte von Wizz Air hat ein Durchschnittsalter von nur 5,06 Jahren, was zahlreiche Vorteile bringt: Die neuen Airbus-Flugzeuge sind nicht nur leiser, sondern stoßen durch den Verzicht auf die Business Class auch viel weniger CO2 pro Passagierkilometer aus. Die neue Destination wird vom Airbus A321ceo bedient, ein Flugzeug mit einem um 43 Prozent niedrigerem Lärmpegel und 16 Prozent weniger CO2-Emissionen als dem Airbus A320neo.

Flexibilität als Buchungskriterium

Mit der Pandemie haben sich die Buchungskriterien stark verändert. Vor allem die Möglichkeit, spontan die Buchung anpassen zu können, gewann an Bedeutung. Wizz Air bietet dafür das Zusatzpaket „WIZZ Flex“ an. Durch das Hinzufügen von WIZZ Flex können Passagiere sicher sein, dass sie, falls sich die Umstände ändern oder sie einfach an einem anderen Datum oder zu einem anderen Zielort reisen möchten, bis zu drei Stunden vor Abflug auf jeden WIZZ-Flug ihrer Wahl umbuchen oder stornieren können. Bei Stornierung erhalten die Passagiere 100 Prozent des ursprünglichen Flugpreises in Form von Credits auf den jeweiligen WIZZ-Account zurückerstattet. (red)