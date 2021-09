Austrian Airlines und Eurowings in neuer Formation

Bereits seit dem Sommerflugplan 2021 offeriert Austrian Airlines die zuvor von Eurowings bediente Strecke Wien - Hannover. Die Direktverbindung wird nun permanent im Streckenplan der rot-weiß-roten Heimatairline aufgenommen und bis zu zweimal täglich durchgeführt.

Mehr Umsteigemöglichkeiten für Fluggäste

Mit der Rotation nach Hannover stärkt Austrian Airlines das Drehkreuz am Heimatflughafen Wien, Fluggäste profitieren von zahlreichen Umsteigemöglichkeiten wie beispielweise nach Zentral- und Südosteuropa, in den Nahen Osten oder zu touristischen Zielen wie Malé oder Bangkok.

Parallel dazu hat Konzernschwester Eurowings die Verbindung von Graz nach Stuttgart übernommen und fliegt die Strecke jetzt mindestens fünfmal pro Woche. Die Verbindung Linz - Düsseldorf steuert Eurowings fünfmal pro Woche an. Darüber hinaus wird Eurowings ab 10. Januar 2022 drei wöchentliche Verbindungen ab Graz nach Düsseldorf anbieten. Ab Sommer 2022 ist Eurowings auf allen drei Verbindungen nochmals häufiger unterwegs und steuert dann Stuttgart und Düsseldorf montags bis freitags jeweils zweimal täglich an. Fluggäste profitieren durch die Anbindung an die großen Eurowings Basen Düsseldorf und Stuttgart von einer Vielzahl an attraktiven Umsteigeverbindungen. (red)