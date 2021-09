Abu Dhabi: Neue Einreiserichtlinien

Die Impfstoffe müssen von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zugelassen sein.

Registrierung von internationalen Impfungen

Um die nahtlose Einreise für Besucher aus dem Ausland zu gewährleisten und ihnen die vielfältigen Erlebnisse im Emirat mit dem Abu Dhabi Green Pass zu ermöglichen, hat DCT Abu Dhabi ein einfaches Verfahren eingeführt, mit dem Einreisende ihren Impfnachweis oder ihre Impfbefreiung fünf Tage vor dem Reisedatum über die Smart-App der Bundesbehörde für Identität und Staatsbürgerschaft (ICA) oder über die Website zur Überprüfung anmelden können. In nur wenigen Schritten wird die Überprüfung per SMS bestätigt und ein Link zur Alhosn-App geteilt. Die App ist dabei Sammelort für den Impfstatus und aktuelle PCR-Testergebnisse – beide Informationen werden für die Aktivierung des Green Pass benötigt.

Bei der Ankunft im Emirat erhalten Reisende am Flughafen von der Einwanderungsbehörde über die ICA-App oder -Website eine ID-Nummer, die sie benötigen, um ihre Registrierung in der Alhosn-App abzuschließen. Die Registrierung findet noch vor dem notwendigen PCR-Test am Flughafen statt. Kinder unter 12 Jahren und Personen mit Behinderungen sind vom COVID-19 PCR-Test ausgenommen.

Einreise für Geimpfte aus Ländern der Grünen Liste

Vollständig geimpfte Reisende, die ihren Impfpass verifiziert haben und aus Ländern der "Grünen Liste" mit sowohl einem negativen PCR-Test maximal 72 Stunden vor der Abreise und einem PCR-Test bei der Ankunft einreisen, erhalten den Green Pass in der Alhosn-App. Sie brauchen nicht in Quarantäne zu gehen, jedoch wird am 6. Tag ein weiterer PCR-Test durchgeführt (der Anreisetag ist hierbei Tag 1). Die Tests werden Reisenden in ihrem Hotel zur Verfügung gestellt.

Einreise für geimpfte Reisende aus allen Ländern außerhalb der grünen Liste

Geimpfte Reisende aus Ländern, die derzeit nicht auf der "Grünen Liste" stehen, müssen vor der Abreise und bei der Ankunft am Flughafen ein negatives PCR-Testergebnis nachweisen, jedoch nicht in Quarantäne gehen. Jeweils am 4. und 8. Tag der Reise ist ein weiterer PCR-Test durchzuführen (der Anreisetag ist hierbei Tag 1). Die Tests werden Reisenden in ihrem Hotel zur Verfügung gestellt.

Einreise für nicht Geimpfte aus Ländern der Grünen Liste

Nicht geimpfte Reisende aus Ländern der Grünen Liste sind ebenfalls von den Quarantänemaßnahmen befreit. Sie müssen einen negativen PCR-Test vorweisen, der höchstens 48 Stunden vor der Abreise durchgeführt wurde, und sich bei der Ankunft einem zweiten PCR-Test unterziehen. Sie werden dazu aufgerufen, sowohl am 6. wie auch am 9. Tag diesen Vorgang zu wiederholen.

Einreise für nicht geimpfte Reisende aus allen Ländern außerhalb der grünen Liste

Nicht geimpfte Reisende, die aus Ländern einreisen, die nicht auf der Grünen Liste stehen, müssen einen negativen PCR-Test vorweisen, der höchstens 48 Stunden vor der Abreise durchgeführt wurde, und sich bei der Ankunft einem PCR-Test unterziehen. Anschließend werden sie aufgefordert 10 Tage lang zu Hause oder in einem Hotel Quarantäne zu halten (wobei der Tag der Ankunft als Tag 1 gezählt wird). Am 9. Tag müssen sie sich einem PCR-Test unterziehen, fällt dieser negativ aus, kann die Quarantäne an Tag 10 beendet werden.

Zutritt zu öffentlichen Orten

Um Einwohner und Besucher des Emirats noch besser zu schützen, hat Abu Dhabi am 20. August ein "Green-Pass"-Programm eingeführt, das den Zugang zu wichtigen öffentlichen Einrichtungen und Attraktionen nur noch für vollständig Geimpfte, offiziell Befreite oder Personen unter 16 Jahren ermöglicht. Um den "grünen" Status auf der Alhosn-App zu erhalten, müssen vollständig geimpfte Personen ein negatives PCR-Testergebnis der letzten 30 Tage und offiziell freigestellte Personen ein negatives PCR-Testergebnis der letzten 7 Tage vorweisen. Kinder unter 16 Jahren erhalten automatisch den Status "grün", ohne dass sie getestet werden müssen.

Die Alhosn-App erkennt und synchronisiert automatisch sämtliche internationale Impf- oder Befreiungsbescheinigungen, die Besucher auf der ICA-App oder der Website registriert haben. Bei technischen Problemen mit der Alhosn-App werden von den öffentlichen Einrichtungen und Attraktionen in Abu Dhabi auch die digitalen Impfbescheinigungen aus dem Heimatland der Reisenden sowie das negative PCR-Ergebnis des Flughafentests per SMS als Nachweis akzeptiert. (red)