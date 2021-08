G Adventures: Reisen für Geimpfte und für Reisebereite

Die neuen „Geimpft“- und „Reisebereit“-Reisen sind eine Weiterentwicklung der „Beruhigt Reisen“-Regelung von G Adventures, die auch weiterhin gilt. Eine Umfrage unter 4.624 Reisenden aus dem globalen Verbraucherpanel des Veranstalters habe ergab, dass für 56% ein vollständig geimpfter Chief Experience Officer CEO, so heißt der Tourguide bei G Adventure, wichtiger sei als geimpfte Mitreisende. 45% der Reisenden in kleinen Gruppen würden vollständig geimpfte Mitreisende bevorzugen. Aufgrund der großen Anzahl an Reisen und Reisezielen, die G Adventures derzeit anbietet, und des mancherorts langsameren Impffortschritts werden sogenannte „Reisebereit“-Reisen angeboten, damit auch CEOs in Regionen, in denen die COVID-19-Impfung noch nicht so weit verbreitet ist, weiterhin im Tourismus tätig sein können. Außerdem unterstützt der Reiseveranstalter CEOs aktiv dabei, in ihren Heimatländern Zugang zu Impfstoffen zu bekommen.

Start im Oktober

Von den im Oktober startenden Touren sind 304 sogenannte „Geimpft“-Reisen und 64 sogenannte „Reisebereit“-Reisen. Auf „Geimpft“-Reisen müssen alle Reisenden und CEOs vollständig gegen COVID-19 geimpft sein, wobei die letzte Impfdosis mindestens 14 Tage vor dem ersten Tag der Reise verabreicht worden sein muss. Auf „Reisebereit“-Reisen müssen alle Reisenden und CEOs entweder vollständig gegen COVID-19 geimpft sein oder einen maximal 96 Stunden vor dem ersten Tag der Reise gemachten negativen PCR-Test vorweisen. Auf www.gadventures.de wird mit einem Symbol neben den Reisen angezeigt, in welche der beiden Kategorien sie fallen.

„Als globaler Reiseveranstalter wollen wir auch den Zugang zu unseren Reisen für jene sicherstellen, die aufgrund ihres Alters und/oder ihrer Herkunft noch keine Gelegenheit hatten, geimpft zu werden. Schließlich begrüßen wir auf unseren Trips Reisende aus über 160 Ländern. Wir gehen davon aus, dass die Impfraten gegen Ende dieses Jahres in den meisten Ländern steigen werden und dann wird es bei uns noch mehr ‚Geimpft‘-Reisen geben“, sagt Jeff Russill, COO von G Adventures.

(red.)