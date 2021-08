Meck-Pomm: Endlich #wiederseen

Kernbotschaften des Videoclips sind unter anderem die Schönheit der Mecklenburgischen Seenplatte sowie die umweltfreundliche Anreise mit der Bahn und die weiterführende Mobilität mit Müritz rundum. Damit knüpft das Video an das Format „Endlich Ruhe“ an, mit dem sich das Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern seit 2018 filmisch in Szene gesetzt hat. Das Projekt wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) finanziell durch das Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern unterstützt.

Hier geht's zum Werbevideo. Weitere Informationen: www.mecklenburgische-seenplatte.de/wiederseen, www.mueritz-rundum.de. (red)