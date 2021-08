Kinderwoche in St. Johann

Als „die coolste Kinderwoche des Landes“ wird die „JoKiWo“ in St. Johann im Salzburger Pongau vermarktet.

Als „die coolste Kinderwoche des Landes“ wird die „JoKiWo“ in St. Johann im Salzburger Pongau vermarktet.

Die Vorbereitungen für die Kinderwoche von 29. August bis 4. September 2021 in der familienfreundlichen Region „JO“ laufen auf Hochtouren. Die Urlaubswoche, in der die Aktivitäten größtenteils im Freien stattfinden, wurde für Urlaubsgäste ebenso wie für Einheimische konzipiert. Als Leitfaden für einen sicheren Umgang miteinander in COVID-19-Zeiten dient die Plattform www.sichere-gastfreundschaft.at. Ein 3G-Nachweis ist verpflichtend.

Gute Infrastruktur

Gute Erreichbarkeit sowie eine gute Infrastruktur sind weitere Vorzüge der Urlaubsregion im Salzburger Land. Um das perfekte Family-Hotel zu finden, folgt man einfach JOEY, dem Eichhörnchen. 16 Qualitätspartner stehen dabei zur Auswahl.