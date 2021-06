95 Jahre Rax-Seilbahn

Wandern ist im Sommer traditionell das wichtigste Motiv für Ausflugsgäste, die Niederösterreich besuchen. Das war auch vor 95 Jahren schon so. Die Rax-Seilbahn, eines der touristischen Aushängeschilde in Niederösterreich, registrierte vor COVID-19 jährlich rund 180.000 Gäste. „Seit 95 Jahren ist die Rax-Seilbahn mehr als ein touristischer Leitbetrieb und Wirtschaftsfaktor in den Wiener Alpen. Es handelt sich um ein familiär geführtes Ausflugsziel, das den Reiz der neuen Sommerfrische in Niederösterreich bestmöglich verkörpert“, gratuliert Jochen Danninger, Tourismuslandesrat Niederösterreich, zum Jubiläum.

Ausgezeichnet wurde die Rax-Seilbahn mit dem Gütesiegel „Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen“ sowie dem Qualitätsstempel der „TOP-Ausflugsziele Niederösterreichs“. Vor rund fünf Jahren wurde die Seilbahn vollständig revitalisiert. Die Kosten für den Modernisierungsprozess beliefen sich laut Bernd Scharfegger, Geschäftsführer Scharfegger‘s Raxalpen Resort, „auf rund vier Millionen Euro. Im Zuge dessen wurde die gesamte Antriebssteuerung sowie Seilbahn- und Elektrotechnik erneuert und die Konzession für 25 Jahre verlängert. Die Rax-Seilbahn wird liebevoll „The Green Queen“ genannt, das kommt nicht von ungefähr. Unsere Seilbahn erblickte im selben Jahr wie Queen Elizabeth II. das Licht der Welt. Sie präsentiert sich heute sicher, effizient und ist technisch auf dem neuesten Stand.“ In weniger als acht Minuten geht es mit der Rax-Seilbahn komfortabel bergauf. Am Rax-Plateau begeben sich Wanderer auf die Spuren legendärer Alpinisten, Schriftsteller und Poeten oder nehmen an einem der zahlreichen Events teil. (red.)