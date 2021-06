Visit Hungary lädt zur WOW Restart Summer Party

„Endlich wieder reisen. Endlich wieder entdecken. Endlich wieder genießen. Endlich ein Wiedersehen mit der Tourismus-Branche in Österreich!“ Fruzsina Zakariás, Direktorin Internationale Beziehungen, und Klára Wirth, Leitung Tourismusentwicklung Österreich, freuen sich genau auf diese Aspekte bei der Restart Summer Party von Visit Hungary in Wien.

Ungarn an der Donau in Wien

Reisebüromitarbeiter und Reiseveranstalter sind herzlich eingeladen, einen Abend lang ungarische Kulinarik und Musik in coolem Ambiente an der neuen Donau in Wien zu genießen! Es gelten wie überall die 3-G-Regeln samt Nachweis.

WANN: 14. Juli 2021

WO: wake-up, Am Wehr 1, Neue Donau, 1220 Wien

BEGINN: ab 18:00 Uhr

ANMELDUNG: bis 07. Juli 2021 an: klara.wirth@visithungary.com

Achtung: begrenzte Teilnehmerzahl!

Wegweiser zur WOW Restart Summer Party

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: U2 Station Donaustadtbrücke • Ausgang Neue Donau • Entfernung ca. 100 m

Mit dem Auto: A23 Abfahrt Ölhafen Lobau • bei der Ampel links abbiegen (Shell Tankstelle) Parkmöglichkeit beim Effenbergplatz oder im Park & Ride am Kaisermühlendamm (3,60 EUR/Tag)