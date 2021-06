Tschechien für touristische Reisen geöffnet

Erratum. Anders als gestern in der Übersicht der aktuellen Einreisebestimmungen dargestellt, sind touristische Reisen für ÖsterreicherInnen und BürgerInnen aus sechs weiteren Staaten unter bestimmten Voraussetzungen seit 31. Mai 2021 wieder möglich.

22 Tage nach der ersten Impfung

Es gilt u.a. die Regel, dass Gäste, deren erste Impfung bereits 22 Tage zurückliegt, ohne weitere Erfordernisse in Tschechien reisen können. Hierbei sind aber natürlich die Regeln beim Besuch von diversen Lokalitäten zu beachten. Die aktuellen Ein- & Ausreisebestimmungen sind auf der Website von Visit Czech Republic in Deutsch nachzulesen.

Hilfreich ist auch die sehr detaillierte Website des tschechischen Innenministeriums in englischer Sprache. Hier findet man tagesaktuell alle Bestimmungen für die Einreise nach Tschechien, ebenso wie die im Land geltenden Maßnahmen übersichtlich zusammengefasst. Die Einreisebestimmungen finden Sie u.a. unter https://covid.gov.cz/en/situations/foreigners/possibilities-and-obligations-foreigners-when-entering-cz

Die vor Ort geltenden Maßnahmen unter https://covid.gov.cz/en/situations/leisure-time und https://covid.gov.cz/en/situations/shops-and-services

Regeln für die Beherbergung: https://covid.gov.cz/en/situations/shops-and-services/accommodations

Regeln für Restaurants: https://covid.gov.cz/en/situations/shops-and-services/restaurants-bars-and-cafes

In deutscher Sprache gibt es für Touristen relevante Informationen auch auf der Seite der Tschechischen Botschaft in Wien zusammengefasst. (red.)