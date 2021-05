„JO”: Eine Region wird zum Impfkaiser

Die auf Familien mit Kindern spezialisierte Tourismusregion „JO“, St. Johann in Salzburg, zählt im Sommer 2021 zur sichersten Wahl unter den Urlaubsdestinationen. Neben der erfolgreichen Impfstrategie gegen das COVID-19 Virus in der Tourismusbranche dient die Plattform www.sichere-gastfreundschaft.at weiterhin als Leitfaden für einen sicheren Umgang miteinander in bewegenden Zeiten. Darüber hinaus setzt die Region auf ein bereits bewährtes Präventionskonzept für Sicherheit am Berg. (red)