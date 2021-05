Sani/Ikos Group: Kennen Sie schon unser neues Schulungsportal?

Die seit 50 Jahren bestehende Sani & Ikos Group stellt mit der neuen Plattform spannende Insights und Mehrwerte zu den beiden Marken Sani Resort und Ikos Resorts für eine bessere Zusammenarbeit mit externen Vertriebspartnern zur Verfügung. Auf dem Portal sind ab sofort die aktuellsten Informationen, Bilder, Videos, Webinare, Broschüren und vieles mehr abrufbar. Registrieren Sie sich HIER noch schnell für die Teilnahme am Trainings-Modul und gewinnen Sie eine Reise!

Expertise wird belohnt

Besonders die interaktiven Schulungen vermitteln in kürzester Zeit umfangreiches Wissen, das für die Verkaufsaktivitäten hilfreich ist. Jeder Teilnehmer erhält im Nachgang ein Zertifikat, das die erlernte Expertise auszeichnet. Wer bis zum 28. Mai 2021 alle im Travel Expert Portal angebotenen Kurse abschließt, hat außerdem die Chance einen Aufenthalt von fünf Nächten im neueröffneten Ikos Andalusia oder im Sani Dunes zu gewinnen. Gemeinsam mit dem Anfang 2021 eröffneten Sales & Marketing Büro in Deutschland stärkt die Sani & Ikos Group mit dem Travel Expert Portal die guten Beziehungen zu den Vertriebspartnern und investiert in einen regelmäßigen, engen Austausch.

Gewinnspielbedingungen

Das Gewinnspiel läuft vom 12. April bis zum 28. Mai 2021. Die Gewinner werden bis zum 07. Juni 2021 bekannt gegeben.

Die Einsendungen werden über das Portal gesammelt, da dort sichtbar ist, wer die Trainings innerhalb des entsprechenden Zeitrahmens absolviert hat.

Die bei der Teilnahme am Gewinnspiel angegebenen Kontaktdaten werden von der Sani & Ikos Group zum Zweck der Durchführung des Gewinnspiels gespeichert, aber nicht an Dritte weitergegeben.

Es können Sperrtermine gelten und der Preis ist abhängig von der Verfügbarkeit zum Zeitpunkt der Buchung.

Der Aufenthalt hat keinen Geldwert und kann nicht umgetauscht werden.

Flüge und Transfers sind nicht enthalten.

Das Gewinnspiel ist nur für Reisebüros zugänglich.

Details zum Gewinn für Sani Resort: Fünf Übernachtungen für zwei Erwachsene im Sani Dunes auf Vollpensionsbasis, d er Aufenthalt muss im Jahr 2021 stattfinden (Schulferien und Feiertage sind ausgeschlossen).

Details zum Gewinn für Ikos Resorts: Fünf Übernachtungen für zwei Erwachsene im Ikos Andalusia auf All-Inclusive-Basis, der Preisaufenthalt muss im Jahr 2021 stattfinden (Schulferien und Feiertage sind ausgeschlossen.

Mehr Informationen unter www.sani-resort.com oder www.ikosresort.com. (red)