Saudi-Arabien: Einladung zur virtuellen Roadshow

Jetzt läuft die Vermarktung jedoch auf Hochtouren an, und die Saudi Tourism Authority möchte sich am 16. und 17. März von 8 bis 20 Uhr auf einer digitalen Roadshow präsentieren. Sie richtet sich an Reiseprofis aus dem DACH-Markt.

Viele Partner mit dabei

Bei dem Event präsentieren sich wichtige Partner aus den Bereichen Destination, Hospitality und Erlebnisse. Die Roadshow knüpft an ein vorangegangenes Webinar an, bei dem die Saudi Tourism Authority das neue Tourismusangebot "Journeys in Arabia" vorgestellt hat. Sie kann jedoch unabhängig von dem Webinar besucht werden. Interessierte Reiseprofis können sich hier anmelden. Der Reisebüro-Kontakt für Saudi-Arabien ist DACH-Repräsentantin Janine Brauner.