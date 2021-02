TUI: Hohe Verluste, geringer Umsatz

Ein Jahr zuvor hatte TUI hier ein saisontypisches Minus von 129 Mio. EUR verbucht. Wegen des Einbruchs im Reisegeschäft brach der Umsatz nun um fast 88% auf 468 Mio. Euro ein. Im Vorjahr verbuchte der Konzern noch einen Umsatz von 3,85 Mrd. EUR.

Für den bevorstehenden Sommer zeigte sich TUI-Chef Fritz Joussen vor allem mit Blick auf den Fortschritt der Impfungen in Großbritannien weiterhin zuversichtlich. Die Sommersaison könne vom sehr zügigen Impfverlauf in dem für TUI wichtigen Markt profitieren. „Impfungen und Schnelltests machen ein Ende des Stillstands im Tourismus möglich", erklärte Joussen. Er hoffe, dass nach verhaltenem Start auch in anderen Ländern mehr Energie auf Impfungen und die Verfügbarkeit von Schnelltests gelegt werde. Damit wäre die Basis für eine Rückkehr zu offenen Grenzen geschaffen.

Reiseangebot: 80% von 2019 geplant

TUI zählte zuletzt trotz der großen Unsicherheit darüber, wann die Pandemie unter Kontrolle und Reisen wieder möglich ist, 2,8 Mio. Buchungen. Das entspreche 56% des Buchungsstands zum selben Zeitpunkt im Vorkrisenjahr 2019. Der weltgrößte Reisekonzern plant weiter, 80% des Sommerprogramms 2019 realisieren zu können. Die Durchschnittspreise lägen um 20% höher als vor zwei Jahren. (APA/red)