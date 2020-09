nicko cruises startet Buchungswettbewerb

Zu gewinnen gibt es eine Wein- und Genussreise in Kooperation mit Falstaff, eine Gourmet-Kreuzfahrt mit YouDinner, eine Comedy-Kreuzfahrt mit NightWash mit dem 2020er Neubau nickoSPIRIT oder zwei KRIMItotalDINNER auf MS RHEIN MELODIE. Mit jeder erfolgreichen Buchung erhöhen Reisebüropartner ihre Chancen auf einen Gewinn, denn für jede Neubuchung landet ein Los in der Lostrommel.

Besondere Erlebnisse auf dem Fluss

Die diesjährigen Preise des Buchungswettbewerbs stehen unter dem Motto „Event- und Themenreisen“. Die YouDinner-Kreuzfahrt verspricht ein Feuerwerk für alle Sinne – auf Sterneniveau. YouDinner ist ein exklusiver Dinnerclub für Genussmenschen, der Menüs von herausragender Qualität an ungewöhnlichen Orten serviert. In der besonderen Kulisse des Restaurants „The Garden“ der nickoSPIRIT werden die Gäste am Abend von einem Sternekoch am Herd verwöhnt, begleitet von den passenden Weinen durch einen Sommelier. In einer der gemütlichen Außenkabinen des modernen Flussschiffs lässt sich der Abend entspannt ausklingen, bevor die Gäste am nächsten Morgen nach einem leckeren Frühstück die Heimreise antreten.

Die Wein- und Genussreisen von nicko cruises in Kooperation mit Falstaff, dem größten Gourmetmagazin für Wein und Genuss im deutschsprachigen Raum, führen entlang von Main, Rhein, Donau und Mosel. Bei jeder Reise kommt ein Falstaff-Experte an Bord und präsentiert und verkostet mit den Reisenden die besten Tropfen der Region. In ihren Weinkellern und Winzerstuben erzählen die Winzer den Gästen des Stuttgarter Kreuzfahrtexperten von ihrer Arbeit in den Weinbergen. Bei einem Gewinn können die Expedienten sich entweder für eine neuntägige Falstaff-Reise zwischen Passau und Frankfurt oder einer elftägigen Falstaff-Reise von Frankfurt über Trier und Koblenz zurück nach Frankfurt entscheiden.

Zusammen mit NightWash, der erfolgreichsten Live-Comedy-Show im deutschsprachigen Raum, hat nicko cruises einen abwechslungsreichen Comedy-Abend auf die Beine gestellt, bei dem garantiert kein Auge trocken bleibt. Nach dem mehrgängigen Dinner mit hochkarätigem Humor erholen sich die Passagiere über Nacht in einer gemütlichen Außenkabine der nickoSPIRIT.

Spannung, Spaß und Genuss pur wartet auf die Gewinner beim bewährten KRIMItotalDINNER auf MS RHEIN MELODIE in Köln und Frankfurt. Professionelle Schauspieler performen an vier Terminen im Frühjahr 2021 eine einzigartige Mischung aus Swing-Musik, Kriminalkomödie zum miträtseln und leckerem Essen.

Volles Portfolio für buchungswillige Kreuzfahrer

Noch in diesem Jahr lockt nicko cruises mit Sehnsuchtszielen zu attraktiven Preisen auf die hohe See. Beispielsweise geht es von Heraklion über den Suezkanal bis nach Akaba auf Tuchfühlung mit drei antiken Kulturen und rund um das Rote Meer bringt nicko cruises seine Gäste zu den schönsten Orten zwischen Orient und Okzident. Ägyptische Tempel, arabische Grabbauten und christliche Klöster wechseln sich ab mit atemberaubenden Naturschauspielen.

Flusskreuzfahrt-Liebhaber dürfen sich bei den Winterreisen auf eine ganz besondere Stimmung über den Metropolen und der Natur entlang Europas Flüssen freuen. Zu keiner anderen Jahreszeit erlebt man dieses wohlige Gefühl, mit dem Flussschiff ganz behutsam und ruhig dahinzugleiten und dabei die Ufer im besonderen Licht kalter Wintertage beobachten zu können. Dazu weihnachtliche Stimmung, Festbeleuchtung und Besinnlichkeit, wohin man schaut.

Die Advents-Kurzreisen auf dem Rhein starten und enden in Köln und führen entweder nordwärts gen Amsterdam oder südwärts Richtung Rüdesheim und Koblenz. Die Gäste haben die Wahl zwischen der modernen MS RHEIN SYMPHONIE oder dem 2020er Neubau nickoSPIRIT.

Dieses Jahr fährt nicko cruises erstmalig im Winter auf dem Main und dem Main-Donau-Kanal. Die komfortable MS MAXIMA nimmt seine Gäste mit zu den schmucken mittelalterlichen Städten Nürnberg und Regensburg. Bei der Weihnachts- und Silvesterreise macht das Schiff Halt im barocken Würzburg und in der quirligen Mainmetropole. Auf der Donau kreuzen die moderne MS BELVEDERE und die zum Flussschiff des Jahres 2018 prämierte nickoVISION. Ob Kurzreise oder Weihnachten und Silvester, die idyllische Wachau mit seinem eindrucksvollen Stift Melk verzaubert seine Besucher.

Für noch mehr Buchungsanreiz verlängert nicko cruises seinen Ultra-Frühbucher-Rabatt bis zum 31.10.2020. Zusätzlich schenkt der Stuttgarter Kreuzfahrtexperte Kunden, die noch in diesem Jahr buchen, bei zahlreichen Reisen das Getränkepaket. Weitere Informationen zum Buchungswettbewerb, den Teilnahmebedingungen und zum Angebot von nicko cruises erhalten interessierte Reisebüros unter der Agentur-Hotline Tel.: +49 (0) 711 / 24 89 80 555 oder auf der Webseite unter www.gemeinsamaufkurs.de. (red)