Neuer Generaldirektor für Israelisches Tourismusministerium

In den letzten zehn Jahren hatte Yitzakov eine Reihe von Schlüsselpositionen in der Knesset und der Regierung inne, wie das Staatliche Israelische Tourismusbüro in Deutschland mitteilt. Seit 2023 ist er Stabschef des Ministers für Tourismus. Unter anderem war er im Büro des Ministers für Arbeit und Soziales für die Gesetzgebung in der Knesset und der Regierung verantwortlich. Im Ministerium für Tourismus plante und realisierte er eine Reihe strategischer Maßnahmen zur Wiederherstellung der Tourismusindustrie nach dem Krieg, wie es heißt. Er leitete das nationale Projekt zur Unterbringung von 90.000 Evakuierten in Hotels. Darüber hinaus förderte er die Initiative zur Ermöglichung einer gemischten Nutzung von für Hotels vorgesehenen Grundstücken, wodurch sich der Bau von Hotelzimmern in Israel beschleunigen dürfte.

Der 37-Jährige ist verheiratet und wohnt in Netanya. Er besitzt einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften sowie einen Master-Abschluss in Rechtswissenschaften. Er löste Brigadegeneral (a. D.) Danny Shahar ab, der das Amt rund dreieinhalb Jahre lang innehatte.

Wiederaufbau und Wachstum

„Michael bringt reiche Erfahrungen aus der Arbeit in der Knesset und der Regierung sowie aus den Kernbereichen des Tourismusministeriums mit. Die Tourismusbranche befindet sich in der größten Krise ihrer Geschichte, und ich bin zuversichtlich, dass Michael meine Politik bestmöglich umsetzen und die notwendigen Maßnahmen für den Wiederaufbau und das Gedeihen des Tourismus sowohl kurzfristig als auch langfristig vorantreiben", so Tourismusminister Haim Katz. "Ich möchte dem scheidenden Generaldirektor Danny Shahar für sein Engagement, seine fruchtbare Arbeit und seinen bedeutenden Beitrag danken.“

„Ich danke Minister Haim Katz für sein Vertrauen und meinem Freund Danny Shahar für die Leitung des Ministeriums in den letzten Jahren", ergänzt Yitzhakov. "Die Tourismusbranche ist ein wichtiger Wachstumsmotor für die israelische Wirtschaft, und die Zukunft Zehntausender Familien hängt von ihrem Erfolg ab. In dieser schwierigen Zeit ist es eine nationale Aufgabe, den Tourismus zu rehabilitieren und die Branche mit den Instrumenten auszustatten, die sie für die Zeit nach der Krise braucht. Im Einklang mit der Politik des Ministers werde ich mit einem professionellen Ansatz handeln, der auf Messung, Effizienz und wirtschaftlichem Wert basiert – angetrieben von einem tiefen Glauben an die Fähigkeit des israelischen Tourismus, noch nie dagewesene Leistungen zu erbringen.“ (red)