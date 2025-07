Jede an Bord verbrachte Nacht, berechtigte Ausgaben an Bord sowie Buchungen von „Destination Experiences“ tragen nun zum Punktesammeln bei – und schalten mit jeder Reise eine wachsende Auswahl an exklusiven Privilegien und Vorteilen - maßgeschneiderte Events an Bord, Ersparnisse, Überraschungsgeschenke und erweiterte Services - frei, wie das Unternehmen mitteilt. KundInnen können den Punktestand sowie den Treuestatus über „Mein-Explora-Konto“ auf explorajourneys.com einsehen.

Darüber hinaus erweitert die Marke ihren Explora Club Status-Match, um nun auch Gäste von Oceania Cruises einzuschließen. Damit umfasst das Programm insgesamt elf Marken. Diese Erweiterung sei eine direkte Reaktion auf das Feedback der Gäste, da die Nachfrage nach der Aufnahme von Oceania besonders hoch gewesen sei. Reisende mit einem Status in einem der teilnahmeberechtigten Programme können diesen durch Vorlage eines Nachweises auf die entsprechende Stufe des Explora Club übertragen – und erhalten bereits ab ihrer ersten Reise individuell abgestimmte Vorteile.

Der Explora Club bietet eine Struktur mit fünf Stufen – Classic, Silver, Gold, Platinum und Diamond. Jede Stufe eröffnet eine Auswahl an Vorteilen – von bevorzugtem Zugang und individuellen Veranstaltungen bis hin zu persönlichen Geschenken und exklusiven Ersparnissen. Mit jeder weiteren Reise schalten Explora Club Mitglieder zusätzliche Privilegien frei, die so gestaltet sind, dass sie ihren Aufenthalt an Bord und an Land noch angenehmer machen, wie es heißt. (red)