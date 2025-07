KlimaLink macht Klimafußabdruck im Buchungssystem sichtbar

Nach fast drei Jahren Vorarbeit können Reiseunternehmen nun von der KlimaLink-Plattform CO2e-Emissionen (Maßeinheit zur Vereinheitlichung der Klimawirkung der unterschiedlichen Treibhausgase) einzelner Reisebausteine abrufen und mittels automatisierter Schnittstellen direkt in ihre Buchungssysteme integrieren. Dies helfe, Reisende besser zu beraten und klimabewusstere Reiseentscheidungen zu fördern. Die Emissionswerte können ab sofort live am Point-of-Sale dargestellt werden. Der Verein KlimaLink ist aus dem Branchenprojekt „Klimabewusst reisen“ von Futouris e.V. und dem Deutschen Reiseverband (DRV) hervorgegangen, die Plattform wurde in Zusammenarbeit mit atmosfair umgesetzt.

Transparente Klimafußabdrücke

Auf Basis von ISO-konformen, einheitlichen CO2e-Berechnungsmethoden werden am Verkaufspunkt Klimafußabdrücke für einzelne Reisebausteine sowie komplette Reisen dargestellt, heißt es in einer Mitteilung. An- und Abreise mit Flug, Bus oder PKW, Hotelübernachtungen und künftig auch Bahnreisen und Ferienwohnungen lassen sich so hinsichtlich ihrer Klimawirkung direkt vergleichen. Reisende erhalten damit im Buchungsprozess und in der Beratung konkrete Orientierung und können einfacher klimafreundlichere Optionen wählen.

Emissionswerte live am Point-of-Sale

Seit Oktober 2024 können Reisebüros und Veranstalter bereits manuell kostenfrei Emissionen von Flügen und Hotelübernachtungen berechnen. Neu ist nun, dass die Emissionsdaten automatisiert direkt in die Buchungssysteme der Mitgliedsunternehmen eingespielt werden. Damit werden Klimafußabdrücke ab sofort unmittelbar bei Reiseangeboten am Point-of-Sale angezeigt – einfach, aktuell und ohne zusätzlichen Aufwand für die Reiseberatung.

Als Branchenvorreiter haben aktuell die Hotelplan Group sowie die Reiseveranstalter Chamäleon und Studiosus die automatische Integration bereits umgesetzt und zeigen die Klima-Fußabdrücke in ihren externen Vertriebskanälen direkt für die EndkundInnen an. Ein großer Meilenstein sei die Integration der Emissionswerte für Flüge in wichtige B2B Vertriebssysteme, wie KlimaLink mitteilt: Die Anbindung des reichweitenstarken Amadeus Bistro Portals erfolge bis Mitte Juli 2025, im DERTOUR TravelCompass sind die Daten bereits sichtbar. Die Emissionen der weiteren relevanten Reisebestandteile werden hier sukzessive ergänzt. Lufthansa City Center weist die Klimafußabdrücke im Midoffice für KundInnen aus, die Anzeige in der Buchungsplattform folgt. Gebeco bildet die CO2e -Werte bereits in internen Systemen ab und plant ab Herbst die Ausweisung in Katalogen.

Ein wichtiger Schritt

„Mit der Darstellung der Klimafußabdrücke am Point-of-Sale machen wir Klimaschutz dort sichtbar, wo Reiseentscheidungen getroffen werden. Wir bieten Unternehmen und Reisenden damit eine verlässliche Grundlage für die Klimawirkung von Reisen und unterstützen klimabewusstere Entscheidungen“, freut sich Saskia Sanchez, Geschäftsführerin von KlimaLink. "Mit der Integration der CO2-Emissionsdaten von KlimaLink in Amadeus Bistro Portal schaffen wir als erstes Beratungs- und Angebotsvergleichstool mehr Transparenz für nachhaltiges Reisen. Reiseverkäufer können nun direkt am Point-of-Sale erkennen, welchen Klima-Fußabdruck der Fluganteil eines Pauschalangebots hinterlässt – ein entscheidender Schritt, um klimabewusste Entscheidungen zu fördern. Ich bin stolz, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern diesen Meilenstein erreicht haben“, meint Ljiljana Budalic, Director Product Management Leisure, Amadeus.

„Als Gründungs- und Vorstandsmitglied von KlimaLink freuen wir uns, diese wichtige Brancheninitiative aktiv mitzugestalten – ein bedeutender Schritt hin zu klimafreundlicherem Reisen. Die Einführung des Klimafußabdrucks schafft erstmals eine transparente Grundlage für nachhaltigere Entscheidungen und stellt damit einen zentralen Meilenstein dar“, erläutert Laura Steden, Director Coporate Responsibility, DERTOUR Group. „Das ist ein wichtiger und robuster erster Schritt, um die Berechnungen der THG-Emissionen bei An- und Abreise branchenweit zu vereinheitlichen und damit vergleichbar zu machen“, so Peter-Mario Kubsch, Geschäftsführer Studiosus Reisen, als weitere Stimme der Branche. (red)