German Brand Award für Tourismusverband Franken

Das Corporate Design ist seit rund einem Jahr im Einsatz und besticht - laut Tourismusverband Franken - durch Klarheit, Struktur und ein hohes Maß an Wiedererkennbarkeit. In der Jurybegründung heißt es, mit dem Markenauftritt rund um den Claim „Franken – Freude am Entdecken“ gelinge es dem Tourismusverband, die Essenz der Region in einer klaren und emotionalen Identität zu verdichten. Besonders die stilisierte Herzform im „F“ des Logos vermittle Herzlichkeit und Leidenschaft und schaffe einen hohen Wiedererkennungswert. Die harmonische Farbpalette verbinde traditionelle Werte mit zeitgemäßer Ansprache und unterstreiche die Vielseitigkeit der Region.

Weiters heißt es: „Das Ergebnis ist ein ästhetisch wie strategisch ausgereiftes Projekt, das inhaltlich und visuell gleichermaßen überzeugt.“ Für den Tourismusverband Franken sei der Award für sein Erscheinungsbild, das durch das neue Design die größte Änderung seit 20 Jahren erfahren habe, ein großer Erfolg – zähle doch der German Brand Award zu den bedeutendsten Auszeichnungen für Markenführung in Deutschland. (red)