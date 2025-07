Holland America Line: Alaska zu Wasser und zu Land

Die Reisen dauern zwischen neun und 18 Tagen, in denen die Gäste tiefer in die Geschichte und faszinierende Natur eintauchen können. Die 12-tägige Reise „Signature Denali“ z. B. führt von Fairbanks nach Vancouver mit der Westerdam. Sie startet mit einem dreitägigen Aufenthalt im Denali Nationalpark in der Reederei-eigenen Holland America Denali Lodge am Nenana Fluss, von der aus Aktivitäten wie Wanderungen, River Rafting, Rundflüge, Hundeschlittenfahrten und geführte Wildnis-Touren starten.

Per Zug auf das Schiff

Mit dem Panoramazug McKinley Explorer fahren die Gäste dann nach Anchorage und zum Kreuzfahrthafen Whittier mit seinen Nationalparks. Hier beginnt die 7-tägige Kreuzfahrt, inklusive Hubbard Gletscher, Glacier Bay Nationalpark und Inside Passage nach Vancouver. Weitere Anläufe sind die Goldgräberstadt Skagway, Alaskas Hauptstadt Juneau und Ketchikan. (red)