MSC World Asia debütiert im Dezember 2026 im Mittelmeer

Die MSC World Asia läuft im Winter 2026/27 und Sommer 2027 auf 7-Nächte-Routen einige der schönsten Destinationen im Mittelmeer an. Auf dem Fahrplan stehen unter anderem Barcelona (Spanien), Marseille (Frankreich), Messina und Civitavecchia für Rom (Italien) sowie Valletta (Malta). An Bord erwartet die Gäste eine gelungene Kombination aus bewährten Konzepten und innovativen Neuheiten – darunter die längste Trockenrutsche auf See sowie neue Erlebnisse und Angebote entlang der eindrucksvollen World Promenade.

Neu: Die World Promenade

Wie ihre Schwesterschiffe verfügt auch das dritte Schiff der World-Class-Baureihe über sieben unterschiedliche thematische Bereiche – jeder mit eigener Atmosphäre, eigenem Angebot und individuellen Erlebnissen, die es den Gästen ermöglichen, ihren Urlaub ganz nach ihren Wünschen zu gestalten. Ein zentrales Element der MSC World Asia ist die bereits erwähnte World Promenade – ein weitläufiger Bereich mit Meerblick, vielfältiger Gastronomie und abwechslungsreichem Entertainment. Zu den neuen Highlights zählen:

Pan-asiatisches Spezialitätenrestaurant: Authentische Aromen aus Südostasien mit eigener Bar und Terrasse.

Tree of Life @ Spiral Dry Slide: Die mit 81,3m längste Trockenrutsche auf See führt über zwölf Decks.

Sweet Temptations: Ein buntes Dessert-Paradies für die ganze Familie

Promenade Bites: ockerer Imbissbereich mit Street-Food-inspirierten Snacks

All-Stars Sports Bar: Die Location für Sportbegeisterte - mit großen TV-Screens, interaktiven Spielen wie digitalem Shuffleboard und Darts,

Coffee Emporium: Kaffeekultur aus aller Welt in elegantem Ambiente.

Kaffeekultur aus aller Welt in elegantem Ambiente. Luxury Accessories Boutique: Exklusives Shopping mit internationalen Top-Marken.

Routen der MSC World Asia:

Winter 2026/27: 7-Nächte-Kreuzfahrten zu den Häfen Barcelona (Spanien), Marseille (Frankreich), Genua, Civitavecchia (für Rom), Messina (Italien) und Valletta (Malta) mit Einschiffungsmöglichkeit in jedem Hafen.

Sommer 2027: 7-Nächte-Kreuzfahrten nach Barcelona, Marseille, Genua, Neapel, Messina und Valletta.

Weitere Informationen unter: www.msccruises.at (red)