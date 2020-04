Virtuelle Urlaubsvorfreude mit Olimar

Auf der Seite olimar.de/urlaubsvorfreude können Reisefans nach Portugal, Spanien, Italien, Kroatien und die Kapverden reisen, ohne die Wohnung zu verlassen. „Um die Zeit bis zur nächsten Reise zu überbrücken, wollen wir die Vorfreude und die Lust auf das besondere Reisen mit uns nach Hause bringen“, erklärt Geschäftsführer Markus Zahn die Idee zum neuen Projekt. „Jetzt haben einige Menschen Zeit, sich mit den nächsten Zielen im Herbst und im nächsten Jahr genauer zu beschäftigen.“

Virtuelle Rundgänge durch Museen

Virtuell besichtigt werden kann u. a. die berühmte Gaudí-Kathedrale Sagrada Família in Barcelona sowie Picassos „Guernica“-Gemälde im Museum Reina Sofia in Madrid. In Italien erhält man einen Einblick in die Wissenschaftsgeschichte des Museums Galileo in Florenz. In Rom stehen die Gemälde und Skulpturen der Galleria Nazionale bereit.

Wanderziele in Portugal und Spanien

Durch wunderschöne Naturlandschaften führt eine weitere virtuelle Tour entlang des UNESCO-geschützten Douro-Tals in Nordportugal. Ebenso kann man sich auf den spektakulären Königspfad „Caminito del Rey“ in Andalusien vorbereiten oder die Höhepunkte des Jakobswegs in Nordspanien erkunden. Zeitgleich möchte Olimar auch die touristischen im Ausland zu Wort kommen lassen.

So sind Interviews mit Hoteliers, Agenturpartnern und Leitern der Tourismusämter geplant, die über ihre persönlichen Reisetipps sowie die aktuelle Lage berichten.

Kostenfreier Italienisch-Kurs

Ein weitere Empfehlung ist der kostenfreie Italienisch-Kurs für Anfänger, den der Veranstalter am 23. April startet. Jeden Donnerstag von 11 bis 12 Uhr unterrichtet eine italienische Mitarbeiterin live per Webinar. Die Teilnehmer lernen, sich auf der nächsten Italien-Reise mit einfachen Sätzen zu verständigen. Der Kurs läuft bis zum 28. Mai 2020. Über die Seite olimar.de/urlaubsvorfreude können sich Interessierte ab sofort anmelden.

„Natürlich hoffen auch wir, dass die Situation sich bald entspannen wird. Im Hintergrund arbeiten wir bereits an einem schönen, neuen Programm für den Winter 2020/21 sowie den Sommer 2021. Ein doppelter Grund zur Vorfreude!“, so Zahn. (red)