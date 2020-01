Aerticket: Zusatzverdienste mit MyCockpit

Über die Website www.mycockpit.com können sie vor der Abreise ihre Buchung verwalten und einsehen. So übernimmt zum Beispiel der kostenpflichtige Service „Automatischer Check-in“ für Ihre Kunden das Check-in und erleichtert so den weiteren Ablauf.

Mit MyCockpit hat der Reisende seinen Flugplan stets im Blick, kann Änderungen nachverfolgen, Zusatzleistungen buchen und sogar automatisch einchecken. Das responsive Tool passt sich der Displaygröße an und kann auf dem Desktop, Tablet oder Smartphone verwendet werden. Über die Plattform kann der Kunde selbstständig eine Sitzplatzreservierung vornehmen, eine Vielfliegerkarte hinzufügen, einen Gepäcksschutz abschließen, zusätzliches Gepäck buchen, Sonder-Mahlzeiten bestellen und einen Flughafen Transfer buchen. Vielflieger können sich auch ein eigenes Profil anlegen.

Zusatzverdienste leicht gemacht

Sobald der Check-In geöffnet ist, checkt das Tool von Aerticket den Passagier automatisch ein. Dieser Service ist für Kunden kostenpflichtig, wird jedoch von Aerticket verprovisioniert. Der Boardingpass wird per E-Mail in einem PDF-Format an den Kunden versendet. Dabei kommt es nicht darauf an, in welchem System die Flüge gebucht wurden, denn MyCockpit unterstützt Amadeus, Farelogix, Galileo, Sabre Worldspan und LowCost-Buchungen.

Bereits 50% der Flugpassagiere nutzen den Online Direktvertrieb der Airlines über deren eigens gestaltete Apps. Mit MyCockpit haben Reisebüros nun die Chance, eine eigene, ähnliche Anwendung den Kunden anzubieten. Für geringe Kosten kann MyCockpit individuell an die CI des Reisebüros angepasst werden. Die Nutzung von MyCockpit ermöglicht zudem weitere Verdienstmöglichkeiten rund um die Uhr, denn beim Verkauf von buchbaren Zusatzleistungen erhalten Aerticket-Reisebüros Provisionen. (red)