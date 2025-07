35 Jahre Repräsentanzbüro Beachcomber

1990 startete die Beachcomber Repräsentanz in Deutschland mit bescheidenen Mitteln: Ein kleines Büro in Ottobrunn, eine Schreibmaschine, ein PC und Faxgerät – sowie zwei engagierte Frauen mit einer klaren Mission: Die Traumdestination Mauritius und die exklusiven Beachcomber Hotels im deutschsprachigen Raum bekannt zu machen. Unter der Leitung von Elisabeth Sulzenbacher entwickelte sich das Büro rasch zu einem wichtigen Bindeglied zwischen Mauritius und den Reisebüros in Deutschland, Österreich und später auch in der Schweiz, den Niederlanden sowie osteuropäischen Ländern.

Frauenpower für Mauritius

Heute repräsentiert das Büro mit einem rein weiblichen Team acht Beachcomber Hotels auf Mauritius – und setzt damit auf Kontinuität und Qualität. Elisabeth Sulzenbacher, Gründerin und Geschäftsführerin, betont den Erfolg durch persönliche Nähe zu Partnern, umfassende Produktkenntnis und eine authentische Leidenschaft für die Marke.

Jubiläums - Gewinnspiel:

Anlässlich des Jubiläums lädt das Büro alle TouristikerInnen dazu ein, am Gewinnspiel für eine private sieben-tägige Inforeise durch die Beachcomber Resorts & Hotels auf Mauritius teilzunehmen. Weitere Informationen dazu HIER.

35 Jahre Repräsentanz – das bedeutet:

acht einzigartige Beachcomber Häuser auf Mauritius

sechs engagierte Frauen im Team

über drei Jahrzehnte Marktentwicklung in DACH + weiteren Teilen Europas

unzählige Reiseveranstalter- und Reisebüropartnerschaften, Events und persönliche Begegnungen.

Das Team aus Ottobrunn ist unter info@beachcomber.de oder +49 89 6298490 zu erreichen.

Weitere Informationen zu den Beachcomber Resorts & Hotels unter: www.beachcomber.com (red)