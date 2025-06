TUI Care Foundation startet neue Projekte in Jamaika

Die Stadt Montego Bay bietet Einheimischen zahlreiche Möglichkeiten, sich im Tourismussektor eine Existenz aufzubauen. Ökologische Nachhaltigkeit und Jugendarbeitslosigkeit sind jedoch die vorherrschenden Themen in Jamaikas größter Urlaubsregion. Vor diesem Hintergrund hat die TUI Care Foundation zwei Programme ins Leben gerufen, um der Verschmutzung durch Glas- und Plastikmüll entgegenzuwirken und jungen Menschen vor Ort wertvolle Fähigkeiten für den Tourismus- und Gastgewerbe-Sektor zu vermitteln.

Destination Zero Waste Jamaica

Mit dem Programm „Destination Zero Waste“ engagieren sich die TUI Care Foundation und die lokale NGO Smilozone Cares für den Aufbau einer funktionierenden Abfallinfrastruktur in Montego Bay. Gemeinsam mit touristischen Betrieben entsteht ein Sammelnetzwerk für Plastik- und Glasabfälle. Herzstück der Initiative ist ein neues Upcycling-Zentrum, in dem junge Menschen lernen, Abfälle in verwertbare Produkte umzuwandeln. Besuchende können das Zentrum im Rahmen von geführten Touren und interaktiven Formaten wie Schnitzeljagden erleben. Ergänzend dazu fördern Workshops und Umweltclubs an Schulen das Verständnis für nachhaltigen Umgang mit Ressourcen.

TUI Academy Jamaica

Parallel dazu startet die TUI Care Foundation gemeinsam mit dem Institute of Vocational Education and Skills Training (INVEST) die TUI Academy in Jamaika. Ziel ist es, 120 Jugendlichen aus strukturschwachen Gemeinden den Einstieg in Berufe des Tourismus- und Gastgewerbes zu ermöglichen. Die Ausbildung umfasst Praxisphasen in Bereichen wie Housekeeping, Gastronomie, Küche und Gästebetreuung – ergänzt um Schulungen zu persönlichen Schlüsselkompetenzen wie Konfliktlösung, emotionale Intelligenz und Prävention. Praktika in regionalen Betrieben erleichtern im Anschluss den Übergang in eine feste Anstellung. Das Programm stärkt nicht nur die individuelle Perspektive der Teilnehmenden, sondern auch den Fachkräftenachwuchs im Tourismussektor. (red)