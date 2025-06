H4 Hotel Wyndham Paris Pleyel: Das größte seiner Art

Das H4 Hotel Wyndham Paris Pleyel Resort ist das größte neue Hotel in der Region. Es verfügt über 697 Zimmer und Suiten, vier Restaurants, eine Skybar mit Panoramablick über Paris, den höchsten Innenpool und Fitnessraum Frankreichs und ein 10.000 m² großes Kongresszentrum. Damit setzt das Vier-Sterne-Stadtresort neue Maßstäbe für Geschäftsreisende, Kulturinteressierte und Besuchende der französischen Hauptstadt, die auf der Suche nach neuen Impulsen sind. Betrieben wird das Haus von der Revo Hospitality Group.

Saint-Denis: Die Zukunft von Paris

Das Hotel befindet sich im legendären Pleyel Tower, auf dem Gelände einer ehemaligen Klavierfabrik, nur wenige Schritte vom Olympischen Dorf und dem Stade de France entfernt, im Herzen eines der spannendsten Viertel der Region. Einst ein industrielles Zentrum, ist Saint-Denis heute ein florierender Knotenpunkt für Kreativität, Kultur und Innovation sowie Standort des zukünftigen Stadtteils Cité du Cinéma. Die berühmten Flohmärkte von Saint Ouen sind nur einen entspannten 20- bis 25-minütigen Spaziergang vom Hotel entfernt. Die Metro-Linie 13 befindet sich direkt gegenüber dem Hotel. Die neue Station Saint-Denis Pleyel (Metro-Linie 14 und zukünftige Linien 15, 16, 17) erreichen die Hotelgäste in drei Minuten. Die Linien bieten eine hervorragende Anbindung an die ganze Metropole sowie eine Direktverbindung zum Gare de Lyon mit Hochgeschwindigkeitszügen in den Süden Frankreichs.

Erhöhte Gastfreundschaft

Das H4 zeichnet sich durch seine gehobene Gastfreundschaft aus – im wahrsten Sinne des Wortes. Die 129 m² große Präsidentensuite in der 37. Etage bietet einen Blick über die Skyline von Paris, einen großzügigen Wohnbereich und eine urbane Einrichtung, die an die industrielle und musikalische Geschichte des Ortes angelehnt ist. In der 40. Etage befinden sich die Skybar, The Stage und der beheizte Innenpool, der höchste Frankreichs. Auf der 38. Etage liegt ein großzügiger Fitnessbereich mit eigenem Yoga- und Meditationsstudio. Ob Schwimmen oder Sporttraining, die Gäste haben einen Panoramablick über Paris, inklusive Eiffelturm und Montmartre. Die gleiche Aussicht bietet sich von der Skybar The Stage, einem idealen Ort für einen Drink nach der Arbeit oder für einen Cocktailempfang.

Das H4 Hotel Wyndham Paris Pleyel Resort bietet zudem drei weitere gastronomische Konzepte:

Le Pleyel – Das Bistro im Erdgeschoss steht sowohl Einheimischen als auch Hotelgästen offen und serviert moderne internationale Küche mit regionalen Zutaten, von klassischem Caesar-Salat und Burgern bis hin zu Poke Bowls, Risotto und Ravioli.

– Das Bistro im Erdgeschoss steht sowohl Einheimischen als auch Hotelgästen offen und serviert moderne internationale Küche mit regionalen Zutaten, von klassischem Caesar-Salat und Burgern bis hin zu Poke Bowls, Risotto und Ravioli. Le Chopin & Le Petit Chopin – Frühstücksrestaurants im 2. und 3. Stock mit einer großen Auswahl an französischen Köstlichkeiten, darunter frisches Brot und Viennoiserie aus der hoteleigenen Patisserie sowie Bio-Joghurt und Marmeladen aus einer kleinen Manufaktur in Saint-Denis.

– Frühstücksrestaurants im 2. und 3. Stock mit einer großen Auswahl an französischen Köstlichkeiten, darunter frisches Brot und Viennoiserie aus der hoteleigenen Patisserie sowie Bio-Joghurt und Marmeladen aus einer kleinen Manufaktur in Saint-Denis. Le Marché Pleyel – Das Veranstaltungsrestaurant mit 376 Plätzen, inspiriert von französischen Märkten, ideal für Konferenzen, Bankette und Gruppenessen.

Höhepunkte für MICE

Das H4 Hotel Wyndham Paris Pleyel Resort ist ein Hotel, das sich durch seine Vielseitigkeit und Gestaltung auszeichnet – entscheidende Faktoren für einen hochkarätigen MICE-Standort. Es verfügt über eines der größten privaten Kongresszentren der Region, das Interessierte exklusiv buchen können. Auf einer Fläche von über 10.000 m² umfasst das Konferenzzentrum 16 flexible Tagungsräume, die meisten mit Tageslicht, einen 1.180 m² großen befahrbaren Plenarsaal mit acht Meter hohen Decken und Platz für bis zu 2.600 Gäste. Von internationalen Gipfeltreffen und Galadinners bis hin zu Ausstellungen – die modulare Aufteilung, die hochmoderne Technik, die offene Architektur und der erstklassige Service des Zentrums bieten den idealen Rahmen für Veranstaltungen aller Art. (red)