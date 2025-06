Turkish Airlines: Skytrax-Sieg, neue Partnerschaften & Formate

Turkish Airlines wurde bei den Skytrax World Airline Awards 2025 zum zehnten Mal als „Beste Airline Europas“ ausgezeichnet. Die Verleihung – oft als „Oscars der Luftfahrt“ bezeichnet – fand am 17. Juni im Pariser Luft- und Raumfahrtmuseum statt. Neben dem Haupttitel erhielt die nationale Fluggesellschaft der Türkei sieben weitere Auszeichnungen: darunter „Beste Airline Südeuropas“, „Weltbestes Business Class Onboard Catering“ sowie Auszeichnungen für die beste Business und Economy Class in Europa.

Die Prämierungen basieren auf dem Feedback von Millionen Passagieren weltweit und unterstreichen die kontinuierlich hohe Servicequalität von Turkish Airlines in allen Reiseklassen – sowohl an Bord als auch im kulinarischen Angebot, das in Zusammenarbeit mit Turkish DO&CO entwickelt wurde.

Pod- und Videocast bietet Reiseinspiration

Mit der Turkish Airlines Series setzt die Fluggesellschaft auf modernes Storytelling in Podcast- und Videoformat. Die erste Staffel ist auf Spotify, Apple Podcasts und YouTube verfügbar und bietet inspirierende Inhalte rund um Reiseziele im Streckennetz der Airline, lokale Kulturen und Luftfahrtwissen. Die zweite Staffel ist bereits in Planung – mit einem weiterentwickelten Format und exklusiven Einblicken hinter die Kulissen des Flugbetriebs.

Spotify-Link HIER / Apple Podcasts-Link HIER

Neue Partnerschaften

Im Rahmen der IATA-Jahreshauptversammlung in Neu-Delhi kündigte Turkish Airlines neue Partnerschaften mit TAP Portugal, Icelandair und THAI Airways an.

Mit TAP Portugal ergeben sich erweiterte Verbindungen nach Brasilien, Katar, Marokko und Mauritius.

Die Kooperation mit Icelandair bringt ab September 2025 Direktflüge zwischen Reykjavik und Istanbul sowie verbesserte Anbindungen von Island nach Afrika, Asien und in den Nahen Osten.

Ein Joint Business Agreement mit THAI stärkt die Verbindung zwischen Türkiye und Thailand sowie zu weiteren asiatischen Zielen.

Weitere Neuigkeiten auf einen Blick:

Turkish Airlines wird ab 24. Juni 2025 wieder über die Sabre-Plattform buchbar sein – inklusive klassischer und NDC-basierter Vertriebskanäle.

Die Frachttochter Turkish Cargo wurde bei den World Air Cargo Awards 2025 zur „Cargo Airline of the Year – Global“ ausgezeichnet.

In der DACH-Region bedient Turkish Airlines aktuell bis zu 16 Abflughäfen, darunter Wien, Berlin, Zürich und Genf, mit optimalen Umsteigeverbindungen über das Drehkreuz Istanbul.

Weitere Informationen unter: www.turkishairlines.com (red)