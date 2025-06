Skytrax: Die besten Airlines der Welt ausgezeichnet

Rund 500 Gäste von Fluggesellschaften aus aller Welt waren bei der Zeremonie für den „Oscar der Luftfahrtbranche“ der vom Skytrax durch Kundenbefragungen ermittelt wird, im Air and Space Museum anwesend, darunter zahlreiche Vorstandsvorsitzende, CEOs und Präsidenten von Fluggesellschaften, die ihre Auszeichnungen entgegennahmen.

„Diesen Titel in einer hart umkämpften und sich ständig weiterentwickelnden globalen Branche zu verteidigen, spiegelt den unermüdlichen Einsatz in allen Bereichen des Unternehmens wider – von der Front bis hinter die Kulissen“, kommentierte Badr Mohammed Al-Meer, CEO der Qatar Airways Group, die nun neunte Auszeichnung der Airline. „Die Leidenschaft und das Engagement unserer Mitarbeiter setzen immer wieder neue Maßstäbe in der Luftfahrt. Wir sind gleichermaßen stolz darauf, zur besten Airline im Nahen Osten gekürt worden zu sein, erneut den Titel für die weltbeste Business Class zu tragen und für das weltweit beste Business-Class-Airline-Lounge-Erlebnis ausgezeichnet worden zu sein.

Überblick über weitere Auszeichnungen

Singapore Airlines, fünfmaliger Gewinner der prestigeträchtigen Auszeichnung „Airline des Jahres“, belegt im Jahr 2025 den zweiten Platz unter mehr als 325 Fluggesellschaften, die in die Umfrageergebnisse einbezogen wurden. Cathay Pacific Airways rückt auf den dritten Platz vor. Emirates belegt Platz 4, ANA All Nippon Airways den fünften Platz. Singapore Airlines sicherte sich auch den ersten Preis für die beste Kabinen-Crew sowie als beste First Class und als beste Fluggesellschaft Asiens. Die taiwanesische Fluggesellschaft STARLUX Airlines gewann den Preis 2025 als "World’s Most Improved Airline". Dies spiegele die Qualitätsverbesserungen im gesamten Preisverleihungsprogramm wider, wie Skytrax mitteilt. Zudem erhielt STARLUX Airlines erstmals das 5-Sterne-Rating. Damit erhöht sich die Zahl der 5-Sterne-Fluggesellschaften weltweit auf elf. Air Transat wurde zur weltbesten Ferienfluggesellschaft gekürt. 2025 war das dritte Jahr in Folge, in dem die kanadische Fluggesellschaft triumphierte.

ANA All Nippon Airways erreicht Platz 4 im weltweiten Ranking und wiederholt damit ihren früheren Erfolg mit der Auszeichnung für „World’s Best Airport Services“. ANA gewann außerdem die Auszeichnung für „Best Airline Staff Service“ in Asien. AirAsia wurde wiederholt – und das jährlich seit 2010 - als beste Billigfluggesellschaft der Welt ausgezeichnet. Scoot erhielt die Auszeichnung als beste Billigfluggesellschaft für Langstreckenflüge. Die deutsche Billigfluggesellschaft Eurowings triumphierte erstmals bei den World Airline Awards als beste Billigfluggesellschaft Europas. Allegiant Air wurde zur besten Billigfluggesellschaft Nordamerikas gekürt. JetSMART wurde zur besten Low-Cost-Airline Südamerikas gekürt.

Die Auszeichnung als familienfreundlichste Fluggesellschaft ging an Lufthansa. Sie umfasst Leistungen wie Sitzplatzrichtlinien für Familien, Check-in für Familien, Kindermahlzeiten, Spielzeug und Aktivitäten, Bordunterhaltung, Kindergepäck, Serviceunterstützung etc. Plaza Premium erhielt die Auszeichnung als weltweit bester unabhängiger Betreiber von Flughafen-Lounges, wobei die Plaza Premium Lounge am Flughafen Rom-Fiumicino im Jahr 2025 den ersten Platz belegte. Cathay Pacific erhielt die Auszeichnung für das beste Bordunterhaltungsprogramm vor Emirates auf dem 2. und Qatar Airways auf dem 3. Platz. Saudia wurde mit dem Preis für den besten Airline-Personalservice im Nahen Osten ausgezeichnet.

Die Regional Airline Awards werden an Fluggesellschaften verliehen, die hauptsächlich Inlands- und/oder Auslandsflüge mit einer Dauer von bis zu ca. 6 Stunden durchführen. Die Auszeichnung als weltbeste Regionalfluggesellschaft ging im neunten Jahr in Folge an Bangkok Airways. In der Region Indien/Südasien erhielt die Billigfluggesellschaft IndiGo die höchste Auszeichnung als beste Fluggesellschaft in Indien/Südasien und wurde gleichzeitig als beste Billigfluggesellschaft dieser Region ausgezeichnet.

Qantas Airways wurde zum zweiten Mal zur besten Fluggesellschaft in Australien/Pazifik gekürt, während Virgin Australia die Auszeichnung für den besten Airline-Personalservice in Australien/Pazifik und als beste Regionalfluggesellschaft dieser Region erhielt. Die chinesische Fluggesellschaft Hainan Airlines gewann Auszeichnungen als beste Fluggesellschaft Chinas, für den besten Service des Flugpersonals in China und für die weltbesten Komfortausstattungen in der Business Class.

In Nordamerika ging Air Canada als beste Fluggesellschaft Nordamerikas an die Spitze der Auszeichnungen; die Toronto Pearson Signature Suite von Air Canada gewann zudem die Auszeichnung für das beste Lounge-Dining in der Business Class. Delta Air Lines erhielt die Auszeichnung für den besten Service nordamerikanischer Airline-Mitarbeiter.

In Afrika gewann Ethiopian Airlines zum siebten Mal in Folge die Auszeichnung „Beste Fluggesellschaft Afrikas“ und FlySafair die Auszeichnung „Beste Billigfluggesellschaft Afrikas“.

Turkish Airlines wurde zur besten Fluggesellschaft Europas gekürt und gewann außerdem die Auszeichnung für das weltbeste Bordcatering in der Business Class sowie als beste Fluggesellschaft Südeuropas. Air France wurde mehrfach als beste Fluggesellschaft Westeuropas ausgezeichnet, erhielt die Auszeichnung für die weltbesten Komfort-Annehmlichkeiten in der First Class; die Lounge im Terminal 2 von Paris CDG wurde für das weltbeste Lounge-Dining in der First Class ausgezeichnet.

Star Alliance erhielt die Auszeichnung als beste Airline-Allianz der Welt und gewann außerdem die Auszeichnung „Beste Airline-Allianz-Lounge“ für ihre Lounge am Flughafen Paris CDG im Terminal 1.

Das gesamte Ranking finden Sie hier: www.worldairlineawards.com/ (red)