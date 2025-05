Reisewelt stärkt Reisesicherheit mit A3M-Kooperation

Das österreichische Reisebüro-Netzwerk mit 34 Filialen und rund 210 MitarbeiterInnen, implementiert ab sofort das digitale Informations- und Warnsystem „Destination Manager“ des deutschen Technologieunternehmens A3M Global Monitoring. Ziel ist es, die Sicherheitsstandards im Kundenservice weiter zu erhöhen und zeitkritische Informationen effizienter bereitzustellen.

Das Tool versorgt die ReiseexpertInnen in den Büros mit aktuellen Informationen zu Einreise-, Visums- und Gesundheitsbestimmungen und unterstützt so die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen vorvertraglichen Informationspflichten. Darüber hinaus werden Reisende auch nach der Buchung bei etwaigen Änderungen automatisch informiert.

Live Events-Funktion als neues Sicherheitsfeature

Besonders innovativ: Reisewelt ist der erste Pilotkunde, der das neue „Live Events“-Modul des Systems flächendeckend einführt. Diese Funktion analysiert weltweite Ereignisse – wie Naturkatastrophen, politische Unruhen oder Streiks - und gleicht sie automatisiert mit aktuellen Buchungsdaten ab. So lassen sich betroffene Gäste in Echtzeit identifizieren und direkt informieren.

Reisewelt-Geschäftsführer Ervin Sebestyen betont die Bedeutung der neuen Technologie und sagt:„Mit Hilfe des Destination Managers sind nicht nur unsere KundInnen vor der Reise bestens informiert - auch wir in der Zentrale erhalten bei kritischen Ereignissen einen schnellen Überblick, wie viele Gäste betroffen sind und aus welchen Filialen sie stammen. So können wir im Ernstfall gezielt unterstützen und gemeinsam mit den Veranstaltern reagieren.“

Auch Tom Dillon, Geschäftsführer von A3M, sieht in der Zusammenarbeit ein positives Signal für die Branche und sagt dazu: "Reisewelt geht mit gutem Beispiel voran: Die Bereitschaft, neue, innovative Features wie unsere Live Events-Funktion direkt in der Fläche einzusetzen, hat uns sehr beeindruckt. Wir freuen uns auf eine starke und zukunftsorientierte Zusammenarbeit.“ (red)