Studie: EuropäerInnen setzen auf Wellness, Natur und Kulinarik

Der neue „Travel Trends Report 2025“ des Mastercard Economics Institute zeigt deutlich: Reisen wird zunehmend zum Ausdruck persönlicher Werte. Im Vordergrund stehen Entschleunigung, Erlebnisse in der Natur und kulinarischer Genuss. Trotz geopolitischer Unsicherheiten bleibt Europa ein zentraler Tourismusmagnet mit einem vielfältigen Angebot an Kultur, Natur und Genuss. Hier die spannendsten Erkenntnisse des Reports:

Österreich unter den Top-10 für Wellness-Reisen

Ein zentrales Ergebnis des Reports: Wellness-Tourismus boomt – mit Namibia, Südafrika und Thailand als internationalen Top-Destinationen. Darüber hinaus interessant: Laut Wellness Travel Index gehört Österreich weltweit zu den zehn beliebtesten Ländern für Wellness-Reisen und belegt Platz acht.

Tokio, Palma und Hurghada als Sommerfavoriten

Ein Blick auf aktuelle Flugbuchungsdaten zeigt, welche Städte im Sommer 2025 besonders gefragt sind. Ganz vorne: Tokio - sowohl global als auch bei europäischen UrlauberInnen. Auf den weiteren Plätzen folgen Palma de Mallorca, Hurghada, Paris, Osaka, Peking und London. Spannend: Tirana in Albanien verzeichnet das größte Wachstum bei europäischen Gästen seit 2019 und zählt damit zu den aufstrebenden Städtereisezielen Europas.

Kulinarische Vielfalt: Europas Genuss-Hotspots

FeinschmeckerInnen zieht es auch 2025 vermehrt nach Europa. Istanbul verzeichnet Gäste aus durchschnittlich 67 Nationen in seinen Restaurants - damit liegt die Stadt an der Spitze. Cannes, Interlaken, Barcelona und Dubrovnik folgen als weitere kulinarische Top-Ziele.

Natururlaub im Norden Europas im Trend

Auch Abenteuer und Naturerlebnisse gewinnen laut Analyse an Bedeutung – besonders in Skandinavien. Finnland sticht dabei mit einem hohen Anteil an grenzüberschreitenden Ausgaben für Nationalparks hervor. Auch die Schweiz, Polen, Frankreich und Norwegen zählen zu den beliebtesten Ländern für naturnahe Reisen.

„Der europäische Reisemarkt zeigt eine beeindruckende Widerstandskraft“, sagt Natalia Lechmanova, Chief Economist Europe beim Mastercard Economics Institute. „Selbst in wirtschaftlich unsicheren Zeiten beobachten wir einen klaren Trend hin zu Reisen, die persönlichen Sinn stiften und nachhaltigen Wert bieten.“

Weitere Informationen unter: www.mastercardservices.com (red)