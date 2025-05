Regent enthüllt erste Eindrücke der Seven Seas Prestige

Die Reederei, bekannt für ultraluxuriöse All-Inclusive-Kreuzfahrten, präsentiert erstmals Renderings des Neubaus sowie ein spektakuläres „Fly-Through“-Video, das die beeindruckenden öffentlichen Bereiche an Bord zeigt, darunter das Starlight Atrium und die Galileo’s Bar. Diese ersten Details sind ein Vorgeschmack auf weitere Enthüllungen, darunter neue Unterkunftskategorien - einschließlich einer Neuinterpretation der palastartigen Regent Suite - sowie neue kulinarische Erlebnisse.

Erste Impressionen

Mit der Seven Seas Prestige setzt Regent Seven Seas Cruises einen neuen Maßstab im Luxus-Kreuzfahrtbereich und bietet den Gästen ein unvergleichliches Reiseerlebnis auf See. Dazu gehört unter anderem das Starlight Atrium, das vom renommierten Designstudio DADO gestaltet wurde und klassische Architektur mit modernem Luxus vereint. Es beeindruckt durch eine gläserne Decke, die Tages- und Sternenlicht einlässt, und bietet eine Verbindung zu mehreren Gästeinrichtungen, darunter die Galileo’s Bar und das Casino. Besonders hervorzuheben ist die zweigeschossige Architektur des Atriums mit eleganten Wendeltreppen.

Die Galileo’s Bar ist ein weiteres Highlight an Bord, das sowohl das Starlight Atrium als auch die angrenzende Prestige Lounge und das Casino bedient. Sie wurde mit edlen Materialien wie Kalkstein und Leuchtern im Schmuckstil ausgestattet und bietet den Gästen ein exklusives Ambiente zum Genießen von Premium-Getränken.

Start einer neuen Schiffsklasse

Die Seven Seas Prestige wird die erste neue Schiffsklasse von Regent seit zehn Jahren und knüpft an den Erfolg der Explorer-Klasse an. Mit einer Kapazität von nur 822 Gästen bietet das Schiff ein außergewöhnliches Passagier-Raum-Verhältnis, das den Gästen mehr Platz und Luxus auf See bietet als je zuvor.

Das Schiff wird zudem die All-Inclusive-Erfahrung von Regent weiter optimieren. Neben den bekannten Annehmlichkeiten wie unbegrenzten Landausflügen, Gourmetküche und erlesenen Weinen sind unter anderem auch Wi-Fi, Trinkgelder und ein Hotelpaket vor der Kreuzfahrt für Gäste der Concierge-Ebene und höher inklusive.

Weitere Informationen zum neuen Schiff unter: www.rssc.com/ships/seven_seas_prestige (red)