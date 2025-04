B2B Get together am Flughafen Wien

Wie schon im Vorjahr zeigte sich einmal mehr, dass das B2B get2gether am Flughafen Wien ein Fixpunkt im Kalender der Reisebranche geworden ist. Mit einer gelungenen Mischung aus Information, persönlichem Austausch und angenehmer Atmosphäre wurde ein professioneller, gleichzeitig aber lockerer Rahmen geschaffen, der die Zusammenarbeit innerhalb der Branche stärkt und neue Impulse setzt.

Insights & Networking

Die Veranstaltung bot eine ideale Gelegenheit für persönlichen Austausch, neue Kontakte und vertiefende Gespräche rund um aktuelle Entwicklungen und Angebote im Luftverkehr. Insgesamt 40 Fluggesellschaften und Partnerunternehmen waren vor Ort vertreten und stellten sich den Fragen der zahlreich erschienenen Reisebüroangestellten und FachbesucherInnen.

Neben dem fachlichen Dialog kam auch das Vergnügen nicht zu kurz. In entspannter Atmosphäre wurde das Networking durch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm unterstützt. Zahlreiche attraktive Preise – darunter Flugreisen und weitere hochwertige Gewinne – wurden im Rahmen eines Gewinnspiels verlost, was bei den Gästen für zusätzliche Begeisterung sorgte. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt: Bereits am Nachmittag wurden Kaffee und Kuchen serviert, bevor der Abend mit einem gemeinsamen Dinner seinen Ausklang fand. (red)