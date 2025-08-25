Viva Riverside: Schwimmendes Hotel in Düsseldorf

Buchbar sind eine oder mehrere Übernachtungen an Bord des Viva Riverside Hotelschiffs in hochwertig ausgestatteten Balkonkabinen – für Geschäftsreisen oder die besondere Auszeit im Herzen Düsseldorfs, wie das Flusskreuzfahrtunternehmen mitteilt. Der zentrale Liegeplatz am Altstadtufer eigne sich als Ausgangspunkt für eine Stadterkundung, den Restaurantbesuch oder auch den Shopping-Ausflug an die berühmte Düsseldorfer Königsallee.

Das schwimmende Hotel biete auch ohne eine eigentliche Kreuzfahrt den kompletten Komfort: Vom Frühstücksbuffet, meistens auch über Fitnessraum und Sauna, Sonnendeck mit Blick auf den Fluss, die Stadt und Uferpromenade bis zum Cocktail an der Bar und abendlicher Gourmet-Küche im Riverside Restaurant an Bord. Ein entspannter Abend in der Lounge an Bord oder der Restaurantbesuch sind dabei auch ohne Übernachtung auf dem Hotelschiff möglich. So bietet die Viva Riverside auch eine perfekte Lokation für Events, Geburtstags- oder Weihnachtsfeiern. Buchbar sind die Aufenthalte bei Viva Riverside oder auf diversen Hotelportalen, ab 155 EUR für die Zweibett-Kabine inklusive Frühstück an Bord. (red)