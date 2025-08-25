| news | veranstalter» destination
TUI Musement ermittelt die beliebtesten Wolkenkratzer
Eine neue Studie von TUI Musement zeigt die beliebtesten Hochhäuser auf Instagram zwischen 2022 und 2025.
Der Burj Khalifa in Dubai steht erneut an der Spitze des weltweiten Rankings der meisterwähnten Wolkenkratzer auf Instagram, mit über 8,7 Mio. Beiträgen. Das zeigt die aktuelle Analyse des Anbieters von Touren und Aktivitäten. Untersucht wurden die populärsten Hochhäuser in den sozialen Medien und deren Sichtbarkeit zwischen 2022 und 2025. Die Veröffentlichung der Studie fällt mit dem internationalen Tag der Wolkenkratzer zusammen, der jedes Jahr am 3. September gefeiert wird. Mit 828 Metern Höhe überragt der Burj Khalifa nicht nur die Skyline von Dubai, sondern auch die sozialen Netzwerke. Aussichtsplattformen wie „At the Top“ (Etagen 124 und 125) und „At the Top Sky“ (Etage 148) bieten spektakuläre Ausblicke auf die Stadt, die Wüste und den Persischen Golf – ein Muss für Reisende und Content-Creator gleichermaßen.
New York vor Taipeh
Auf Platz zwei des Rankings liegt das Empire State Building in New York. Dieses Wahrzeichen der Stadt hat durch zahlreiche Film- und TV-Auftritte einen hohen kulturellen und touristischen Stellenwert. Von der offenen Aussichtsplattform im 86. Stock genießt man einen 360°-Blick auf Highlights wie die Brooklyn Bridge, den Central Park oder die Freiheitsstatue. Den dritten Platz belegt das Taipei 101, das höchste Gebäude Taiwans. Mit seinen 508 Metern und einem Design, das an einen riesigen Bambusstab erinnert, ein Symbol für Stärke und Wohlstand in der asiatischen Kultur, beeindruckt es nicht nur architektonisch. Auch seine Hochgeschwindigkeitsaufzüge, die in wenigen Sekunden zum Aussichtspunkt führen, machen es zu einem Highlight. Das One World Trade Center landet auf Platz vier. Seit seiner Eröffnung 2014 gilt es als Symbol der Resilienz und bietet vom „One World Observatory“ einen eindrucksvollen Blick über Manhattan. Die „Skypod“-Aufzüge zeigen während der Fahrt die Geschichte der Stadt in Zeitraffer.
Die zehn beliebtesten Wolkenkratzer
Untersucht wurden die 100 höchsten Wolkenkratzer der Welt. Für jedes Gebäude wurden die beiden meistverwendeten Hashtags auf Instagram zusammengezählt. Verglichen wurden die Daten aus Juni 2025 mit jenen aus 2022, um sowohl die populärsten Gebäude als auch die mit dem größten Wachstum zu identifizieren. (red)
- Burj Khalifa (Duabi): über 8,700,000 Erwähnungen (+38 % vs 2022)
- Empire State Building (New York): über 4,500,000 Erwähnungen (+7 % vs 2022)
- Taipéi 101 (Taipeh): über 913,000 Erwähnungen (+12 % vs 2022)
- One World Trade Center (New York): über 833,000 Erwähnungen (+5 % vs 2022)
- Willis Tower (Chicago): über 590,000 Erwähnungen (+5 % vs 2022)
- Petronas Towers (Kuala Lumpur): über 294,000 Erwähnungen (+33 % vs 2022)
- One Vanderbilt (New York): über 171,000 Erwähnungen (+189 % vs 2022)
- 30 Hudson Yards (New York): über 133,000 Erwähnungen (+80 % vs 2022)
- Lotte World Tower (Seoul): über 120,000 Erwähnungen (+9 % vs 2022)
- Shanghai Tower (Shanghai): über 114,000 Erwähnungen (+9 % vs 2022)
tui musement, ausflüge, touren, analyse, instagram, wolkenkratzer, skyscraper, hochhäuser, dubai, new york city, nyc, chicago
Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
Touristiknews des Tages
26 August 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
Bewegende Ausstellung in Jerusalem - "Rising from the Ashes"
Mit "Rising from the Ashes"...
Halloween-Highlights in Neuengland
Von Spukhäusern über Kürbisregatten bis...
Dertour: Weko genehmigt Übernahme von Hotelplan
Die Schweizer Wettbewerbskommission hat der...
Anex-Marken: Sommer 2026 ab sofort buchbar
Die Marken der Anex Gruppe...
schauinsland-reisen lädt zu neuen Web-Seminaren ein
schauinsland-reisen kündigt zahlreiche neue Online-Schulungen...