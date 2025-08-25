TUI Musement ermittelt die beliebtesten Wolkenkratzer

Der Burj Khalifa in Dubai steht erneut an der Spitze des weltweiten Rankings der meisterwähnten Wolkenkratzer auf Instagram, mit über 8,7 Mio. Beiträgen. Das zeigt die aktuelle Analyse des Anbieters von Touren und Aktivitäten. Untersucht wurden die populärsten Hochhäuser in den sozialen Medien und deren Sichtbarkeit zwischen 2022 und 2025. Die Veröffentlichung der Studie fällt mit dem internationalen Tag der Wolkenkratzer zusammen, der jedes Jahr am 3. September gefeiert wird. Mit 828 Metern Höhe überragt der Burj Khalifa nicht nur die Skyline von Dubai, sondern auch die sozialen Netzwerke. Aussichtsplattformen wie „At the Top“ (Etagen 124 und 125) und „At the Top Sky“ (Etage 148) bieten spektakuläre Ausblicke auf die Stadt, die Wüste und den Persischen Golf – ein Muss für Reisende und Content-Creator gleichermaßen.

New York vor Taipeh

Auf Platz zwei des Rankings liegt das Empire State Building in New York. Dieses Wahrzeichen der Stadt hat durch zahlreiche Film- und TV-Auftritte einen hohen kulturellen und touristischen Stellenwert. Von der offenen Aussichtsplattform im 86. Stock genießt man einen 360°-Blick auf Highlights wie die Brooklyn Bridge, den Central Park oder die Freiheitsstatue. Den dritten Platz belegt das Taipei 101, das höchste Gebäude Taiwans. Mit seinen 508 Metern und einem Design, das an einen riesigen Bambusstab erinnert, ein Symbol für Stärke und Wohlstand in der asiatischen Kultur, beeindruckt es nicht nur architektonisch. Auch seine Hochgeschwindigkeitsaufzüge, die in wenigen Sekunden zum Aussichtspunkt führen, machen es zu einem Highlight. Das One World Trade Center landet auf Platz vier. Seit seiner Eröffnung 2014 gilt es als Symbol der Resilienz und bietet vom „One World Observatory“ einen eindrucksvollen Blick über Manhattan. Die „Skypod“-Aufzüge zeigen während der Fahrt die Geschichte der Stadt in Zeitraffer.

Die zehn beliebtesten Wolkenkratzer

Untersucht wurden die 100 höchsten Wolkenkratzer der Welt. Für jedes Gebäude wurden die beiden meistverwendeten Hashtags auf Instagram zusammengezählt. Verglichen wurden die Daten aus Juni 2025 mit jenen aus 2022, um sowohl die populärsten Gebäude als auch die mit dem größten Wachstum zu identifizieren. (red)