Jannik Sinner globaler Markenbotschafter für Explora Journeys
Explora Journeys hat Tennis-Champion Jannik Sinner zum neuen Markenbotschafter der Luxus-Lifestyle-Kreuzfahrtmarke der MSC-Group ernannt. Die Ankündigung erfolgt kurz vor den US Open.
Die Partnerschaft basiere auf gemeinsamen Werten und einer einheitlichen Philosophie, die zwei Welten zusammenführe, die durch Präzision, Leidenschaft und den Anspruch auf Exzellenz verbunden seien, heißt es in einer Mitteilung. Sinners Aufstieg an die Spitze des Profitennis sei geprägt von Können, Disziplin und Gelassenheit – Eigenschaften, die sich stark mit dem Ansatz von Explora Journeys deckten, transformative Ozeanreise-Erlebnisse zu schaffen.
Im Mittelpunkt der künftigen Zusammenarbeit stehe der „Ocean State of Mind“, das Leitprinzip von Explora Journeys – eine von der See inspirierte Philosophie, die Ruhe, Klarheit und Verbundenheit schaffe. „Es ist mir eine Ehre, als Markenbotschafter zu Explora Journeys zu stoßen“, sagte Jannik Sinner. „Für mich bedeutet Wohlbefinden nicht nur Training, sondern auch Erholung und Balance. Ich glaube an die Kraft der Natur und an achtsame Routinen, und ich erkenne diese Werte in jedem Erlebnis mit Explora Journeys wieder.“ Anna Nash, Global President von Explora Journeys, fügte hinzu: „Jannik verkörpert die Werte, die im Zentrum von Explora Journeys stehen – Authentizität, Exzellenz und das Engagement für Wohlbefinden. Wir freuen uns sehr, ihn in unserer familiengeführten Marke willkommen zu heißen."
Markenkampagnen und Wellness-Rituale
Die Partnerschaft wurde offiziell bei einem exklusiven Event im The Core: Club in New York City vorgestellt. Höhepunkt des Abends war eine Q&A-Session mit Jannik Sinner, in der er offen über seine persönliche Wellness-Philosophie, die Bedeutung von Balance in Hochleistungsumgebungen und seine Begeisterung sprach, seine Denkweise durch das Erlebnis mit Explora Journeys zum Leben zu erwecken. In seiner Rolle als Markenbotschafter werde Sinner in ausgewählten Markenkampagnen auftreten und gemeinsam mit seinem Team eine Reihe exklusiver Bordaktivierungen und Wellness-Rituale entwickeln. Das Team von Jannik Sinner werde außerdem bei kommenden Turnieren Kleidung mit dem Logo von Explora Journeys tragen. (red)
