Ras Al Khaimah: Neue CEO für RAKTDA
Die Regierung in Ras Al Khaimah hat Phillipa Harrison zur neuen Chief Executive Officer der Ras Al Khaimah Tourism Development Authority (RAKTDA) ernannt.
Harrison, die ehemalige Geschäftsführerin von Tourism Australia, soll "die mutige Vision des Emirats" vorantreiben, sich als „Destination der Zukunft“ zu etablieren und die Position des Emirats als führendes Ziel für nachhaltigen Tourismus zu festigen. Sie könne dabei auf jahrzehntelange internationale Expertise im Tourismussektor in Australien und anderen globalen Märkten zurückgreifen, wie es in einer Mitteilung heißt.
Wachsender Wirtschaftssektor
„Der Tourismus steht im Mittelpunkt der Strategie von Ras Al Khaimah – er ist unser am schnellsten wachsender Sektor und wir haben in kurzer Zeit bemerkenswerte Meilensteine erreicht", sagt Scheich Ahmed bin Saud Al Qasimi, Vorsitzender des Exekutivausschusses der RAKTDA. "Phillipa Harrison bringt eine fundierte Wissensbasis und umfangreiche Führungserfahrung mit, zuletzt bei Tourism Australia, was uns das Vertrauen gibt, dass sie die ambitionierten Ziele und strategischen Vorgaben von Ras Al Khaimah im Tourismussektor umsetzen wird.“
„Es ist mir eine Ehre, zu einem so aufregenden Zeitpunkt zur RAKTDA dazuzustoßen", kommentiert Harrison ihre neue Funktion. Ras Al Khaimah habe sich bereits als international erfolgreich etabliert, "und ich freue mich darauf, in den kommenden Jahren weiteres Wachstum zu fördern.“ Allein im ersten Halbjahr 2025 konnte Ras Al Khaimah laut RAKTDA einen Rekord von 650.000 BesucherInnenn verzeichnen und strebe an, bis 2030 jährlich mehr als 3,5 Millionen BesucherInnen zu begrüßen. (red)
