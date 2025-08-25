Corendon Airlines stärkt Flugangebot im Sommer 2026

Corendon Airlines will Reisenden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz im Sommer 2026 erneut ein breit gefächertes Flugangebot zu 18 Ferienzielen in der Türkei, Griechenland, Spanien/Kanarische Inseln, Ägypten und Marokko anbieten.

Mehr Antalya

Dank der engen Zusammenarbeit mit renommierten Reiseveranstaltern und Reisebüros sowie einer kontinuierlich hohen Nachfrage betreibt Corendon Airlines vier eigene Basen in Deutschland (Düsseldorf, Köln/Bonn, Hannover und Nürnberg), von denen etwa die Flüge nach Antalya deutlich ausgeweitet werden, wie das Unternehmen mitteilt.

„Im Sommerflugplan 2026 konzentrieren wir uns auf unsere Kernstrecken und setzen unsere Wachstumsstrategie konsequent fort“, erklärt Christian Hein, Head of Sales & Marketing bei Corendon Airlines. Mit einem zweistelligen Kapazitätswachstum sollen die Basen in Deutschland gestärkt werden. Antalya stehe weiterhin im Fokus, auch ab Österreich: "Von jedem der 19 Abflughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die wir anfliegen, wird es im kommenden Sommer mindestens dreimal pro Woche Flüge in die lebendige Metropole an der Türkischen Riviera geben.“

Neue Strecken, mehr Flugfrequenzen

Neu im Flugprogramm bei Corendon Airlines ist laut Aussendung die Strecke zwischen dem Flughafen Münster/Osnabrück und Heraklion. Ab Nürnberg, Düsseldorf sowie Köln/Bonn nach Hurghada werde die bisherige Frequenz von drei auf durchschnittlich fünf Flüge pro Woche erhöht. Darüber hinaus werden einige Routen erstmals über die gesamte Sommersaison hinweg angeboten. Dazu zählen die Strecken nach Hurghada ab München, Linz und Wien. Ausgebaut werden die Verbindungen von Deutschland nach Las Palmas, Fuerteventura und Palma de Mallorca. Die Fluglinie, die aktuell 10 Millionen Passagiere befördert, baue außerdem das Streckennetz in Polen weiter aus und erhöhe die Kapazität erheblich. (red)