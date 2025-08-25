Preisgekrönte Köchin wird Taufpatin der Celebrity Xcel

Janaína Torres die erste brasilianische Köchin, die diese Funktion bei einer großen Kreuzfahrtgesellschaft übernimmt. Sie wurde zum „World's Best Female Chef 2024“ gekürt und bekommt große Anerkennung für ihre innovative und abfallarme Kochkunst, die Tradition und Zweckmäßigkeit vereint. Als Mitinhaberin des preisgekrönten Restaurants „A Casa do Porco“ in São Paulo ist Torres nicht nur eine führende Persönlichkeit der brasilianischen Gastronomie-Szene, ihr Einfluss reicht als Verfechterin der lateinamerikanischen Kultur und Küche auch weit über die Landesgrenzen hinaus.

Torres und Celebrity teilen laut Informationen des Kreuzfahrtunternehmens die Leidenschaft, Kultur durch gehobene kulinarische Erlebnisse zu zelebrieren und gleichzeitig authentische Rezepte mit regionalen und nachhaltigen Zutaten sowie hohe Service- und Gastfreundschaftsstandards zu wahren. „Es ist uns eine Ehre, Chefköchin Janaína Torres, eine Vorreiterin in der Kulinarik-Szene, als Patin der Celebrity Xcel begrüßen zu dürfen“, sagt Laura Hodges Bethge, Präsidentin von Celebrity Cruises, und fügt hinzu: „Janaína teilt unser Engagement, den Gästen durch einzigartige und gehobene kulinarische Erlebnisse eine Verbindung zur Kultur zu ermöglichen.“

Die Celebrity Xcel wird mit „The Bazaar“ einen noch stärkeren Fokus auf reisezielinspirierte Kulinarik-Erlebnisse legen. Dieser neu geschaffene, transformative Ort soll die Grenze zwischen Schiff und Land verschwimmen lassen und den Gästen durch lokales und authentisches Essen, Unterhaltung und Aktivitäten ein tieferes Verständnis für die Reiseziele vermitteln, heißt es.

Jungfernfahrt im November

Die Celebrity Xcel bricht im November 2025 in der Karibik zu ihrer Debüt-Saison auf. Den kompletten Winter über bietet die Celebrity Xcel ab Fort Lauderdale immer sonntags achttägige Kreuzfahrten mit abwechselnden Routen an. Angelaufen werden unter anderem Mexiko, die Bahamas und Cayman Islands sowie die Dominikanische Republik, St. Thomas und St. Maarten. Im Sommer 2026 startet die Celebrity Xcel ihre erste Europa-Saison. Gäste können auf acht- bis zwölftägigen Reisen ab Barcelona und Athen das Mittelmeer wie nie zuvor erleben. Zusätzlich werden auch Kreuzfahrten nach Madeira angeboten – inklusive einem Overnight Stay auf der Insel im Atlantik. (red)